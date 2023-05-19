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На Полтавщині викрили масштабну аферу під керівництвом політтехнолога по захопленню заводу дитячого харчування

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 442

 

Організатором шахрайських дій виявився адвокат та власник медіахолдингу

На Полтавщині викрили масштабну аферу під керівництвом політтехнолога по захопленню заводу дитячого харчування, повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними джерел Цензор.НЕТ у правоохоронних органах, йдеться про політтехнолога Ігоря Мізраха.

Організатором шахрайських дій виявився адвокат та власник медіахолдингу, який використовував підконтрольні інформаційні ресурси як інструменти тиску та шантажу на бізнесменів та політиків.

Фігурант раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за фактами шахрайств та вимагань. За одним з останніх звинувачень справа «чорного» політтехнолога на даний час слухається у суді. Проте навіть це не стало на заваді в організації рейдерського захоплення потужного підприємства з виробництва дитячих продуктів та залучення фінансування зазначеної оборудки у розмірі 530 000 доларів США під керівництвом колишнього заступника міністра сільського господарства РФ, - йдеться у повідомленні.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, до складу злочинного угруповання, окрім організаторів, входили особи, які представляли силовий блок, адвокати, нотаріуси та навіть «кримінальний авторитет». 

За даними слідства, у липні 2022 року із метою незаконного заволодіння 100% статутного капіталу заводу дитячих продуктів на Полтавщині учасники злочинної групи шляхом втручання в державні реєстри та виготовлення підроблених документів незаконно перереєстрували підприємство на підконтрольних осіб. Внаслідок таких дій було завдано збитків на суму понад 250 млн грн.

18 травня правоохоронці затримали 9 основних членів злочинного угруповання - організаторів та учасників шахрайської схеми - в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва та участі Офісу Генерального прокурора поліцейські провели понад 50 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів, в офісних приміщеннях і автівках. Вилучили мобільні телефони, документацію, зброю, набої, гроші, автомобілі, «чорнові записи», паспорт громадянина РФ одного з організаторів злочинної групи та інші речі.

Затриманим оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації);
  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі встановлюються інші учасники злочинної організації, а також перевіряється їхня причетність щодо підготовки до рейдерських захоплень інших підприємств на території різних областей держави. Триває слідство.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: рейдерське захоплення завод дитячого харчування Полтавщина
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