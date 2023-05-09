Через Кременчук тимчасово не ходитимуть кілька поїздів

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У Кременчуці через ремонтні роботи на залізничній колії скасовують ряд поїздів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила керівниця залізничної станції «Кременчук» Інна Дуганець.

Так, плановий ремонт дорожнього полотна проводять в районі Нових Санжар та на Львівщині. У зв’язку з цим:

До 15 травня скасовані поїзди:

на Полтаву (їдуть лише до Кобеляк)

Харків - Одеса, Одеса - Харків

З 16 по 26 травня (окрім 20 травня) скасований поїзд:

Кременчук - Ворохта (у зворотному напрямку - з 17 по 27 травня).

Без змін залишається рух поїзда Кременчук - Київ, Київ - Кременчук.

За розкладом слідкуйте на офіційному сайті Укрзалізниці.