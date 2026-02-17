ГО "Захист держави"
Кременчук, Відключення світла

Де у Кременчуці у середу, 18 лютого, планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 145

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування електромереж

У середу, 18 лютого, у зв’язку з виконанням планових робіт у Кременчуці, навколишніх селах та частині громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • вул. Правобережна, 42А-57/2;
  • вул. Республіканська, 93,93А;
  • вул. Марусі Чурай, 3,10,11,18;
  • пров. Чорнобаївський, 1-40;
  • вул. Республіканська, 75,77,79А,79,81,110Б;
  • вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
  • пров. Володимира Кисельова, 2/3,6/4;
  • Лебедина,5-40/4;
  • вул. Єднання України, 8/6-23/1;
  • вул. Капітана Трусова, 5-40;
  • вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;
  • пров. Ринковий, 1/13,7/13,9;
  • вул. Гранітна, 5;
  • пров. Захисний, 3-15;
  • пров. Козачий, 24-34;
  • туп. Козачий, 3-10/29;
  • вул. Криворудна, 16-20А;
  • пров. Сорочинський, 2-15;
  • пров. Стрілецький, 9-18;
  • пров. Фабричний, 3-13/1;
  • вул. Хорольська, 64-117;
  • вул. Національної Гвардії, 3А,4,6,8;
  • просп. Свободи, 124,132/2;
  • вул. Криворудна, 2В;
  • вул. Батуринська, 1-21;
  • вул. Деповська, 62- 100;
  • вул. Миколи Кучми, 65-94;
  • пров. Новоіванівський, 1/3-23/19;
  • вул. Новоіванівська, 17А-38;
  • вул. Силікатна, 2/12-15;
  • пров. Силікатний, 1-17/18;
  • пров. Столярний, 1-22;
  • пров. Тихий, 1-8;
  • вул. Ярмаркова, 2/5-20;
  • вул. Івана Мазепи, 47,63/12;
  • вул. Левка Лук’яненка, 5,5А;
  • вул. Софіївська, 68-80/13;
  • вул. Троїцька, 69/15;
  • вул. Вадима Бойко, 6/15;
  • пров. Вишневий, 46;
  • вул. Квітки Цісик, 2-16;
  • вул. Лебедина, 17-74;
  • вул. Лікаря Парнети, 12А-67;
  • пр. Травневий, 3-7/51;
  • вул. Богдана Хмельницького, 53,112/1;
  • вул. Гійома Боплана, 4-15/9;
  • вул. Затонна, 24;
  • пров. Центральний, 8,10;
  • вул. Юрія Липи, 3/3-13/16;
  • туп. Марка Жмайла, 3-8;
  • вул. Миколаївська, 1,1А,7,9,12,16;
  • вул. Покровська, 9/14;
  • вул. Тараса Шевченка, 14/10,16А,16/5,19/3;
  • вул. Небесної Сотні, 4/1,6/20;
  • туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
  • туп. 3-й Озерний, 3-8;
  • вул. Софії Русової, 58-72;
  • пров. Козака Кременя, 25-37;
  • пр. Озерний, 3-10А;
  • вул. Перекопська, 4-51Б;
  • вул. Садківська, 39-54;
  • пров. Садківський, 25-56;
  • пров. Технічний, 15-29;
  • вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
  • вул. Володимира Вернадського, 57-80;
  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
  • вул. Портова, 3-26/6;
  • вул. Правобережна, 33;
  • пров. Придніпровський, 2-19;
  • вул. Східна, 3;
  • вул. Шістдесятників, 1-26/2;
  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204;
  • вул. Гайдамацька, 147;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А;
  • вул. Дніпровська, 28;
  • пров. Конституції, 3-10;
  • пров. Кремневий, 4-16;
  • вул. Одеська, 9-31А;
  • пров. Пшеничний, 2-13;
  • вул. Соломії Крушельницької, 4-63;
  • вул. Академіка Герасимовича, 49,51;
  • вул. Василя Стуса, 42-64;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-44;
  • вул. Кавалерійська, 2-49;
  • вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • пров. Сергія Петренка, 1-33;
  • вул. Чорноморська, 15/10-66;
  • пров. Бородінський, 1-33;
  • пров. Грузинський, 3-9/20;
  • пров. Космонавтів, 1-9;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
  • пров. Чигиринський, 2-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • туп. Космонавтів, 1,2;
  • туп. Пилипа Орлика, 3А.
  • вул. Полковника Оксанченка, 5-69;
  • пров. Антіна Кущинського, 4,4А,6,8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • вул. Європейська, 83/18,85,87;
  • пров. Кар’єрний, ¼-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • вул. Криворудна, 2-14;
  • пров. Льва Євселевського, 3-19;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • вул. Переяславська, 83-120;
  • вул. Підгірна, 1-38;
  • вул. Піщана, 13-26;
  • пров. Піщаний, 5-27Б;
  • вул. Скеляста, 34;
  • пров. Степана бандери, 19-40/40;
  • вул. Хорольська, 30-67/18;
  • пров. Веселий, 23-36;
  • вул. Героїв Маріуполя, 4;
  • вул. Європейська, 6/72,8/79;
  • вул. Залізнична, 3-81;
  • вул. Заміська, 3-21;
  • пр. Заміський, 1/5-7;
  • вул. Кагамлицька, 1/18-66;
  • пров. Кагамлицький, 2-18;
  • туп. Караїмський, 1/15-12;
  • пров. Ланковий, 4-11/6;
  • вул. Мане-Каца, 2/11-46;
  • пров. Миклухо-Маклая, 1-22;
  • вул. Новокагамлицька, 12-45;
  • пров. Оксани Мешко, 3-21;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Подовжній, 1-7;
  • вул. Подовжня, 3-23;
  • пров. Робітничий, 3-27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 52-195;
  • пров. Сивашський, 2В-30/4;
  • пр. Степана Васильченка, 3-16;
  • пров. Токарний, 3-26/14;
  • пров. Трудовий, 3-14/12;
  • пров. Уласа Самчука, 18-32;
  • вул. Чередницька, 116А;
  • пров. Ювілейний, 3-23;
  • вул. Юрія Руфа, 74-177/1;
  • вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;
  • пров. Гетьмана Сомка, 2А-23;
  • вул. Громадянська, 26-55;
  • пров. Дачний, 1-11;
  • пр. Дачний, 3-15;
  • пр. Миколи Руденка, 2/20-22/1;
  • вул. Раїси Кириченко, 3-26;
  • пров. Центральний, 11;
  • вул. Юрія Липи, 12-46;
  • пров. Грушевий, 2-28;
  • пров. Дачний, 6А,16,28;
  • вул. Дніпровська, 28;
  • вул. Перекопська, 2;
  • вул. Республіканська, 95;
  • пров. Січовий, 1/1-17;
  • пров. Перекопський, 10;
  • вул. Правобережна, 4;
  • вул. Республіканська, 93А,95;
  • вул. Республіканська;
  • туп. 2-й Володимира Вернадського, 2-7;
  • вул. Володимира Вернадського, 45, 75;
  • пров. Володимира Вернадського, 21/1;
  • вул. Лікаря Бончука, 18-33;
  • вул. Правобережна, 17-40А;
  • вул. Сонячна, 1-21;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 82;
  • вул. Республіканська;
  • пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
  • вул. Новосхідна, 14/26-36;
  • вул. Правобережна, 1А-48А;
  • пров. Правобережний, 1А-20;
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
  • вул. Східна, 2/3-38;
  • вул. Чорних Запорожців, 12-20;
  • вул. Шкільна, 1-17;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 6А,11;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • туп. 2-й Перекопський, 21;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • пров. Козака Кременя, 1-23;
  • вул. Озерна, 3-21/5;
  • пров. Озерний, 2/23-10;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • пров. Перекопський, 9А;
  • вул. Садковська, 15/20-48;
  • пров. Садковський, 2-38;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Софії Русової, 9-72А;
  • пров. Технічний, 1/14-13;
  • пр. Георгія Петька, 4;
  • вул. Кавказька, 1-43А;
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-85;
  • пров. Заводський, 3-8;
  • пров. Лубенський, 1-59/1;
  • вул. Олександра Печерського, 2-60;
  • вул. Івана Приходька, 134-156;
  • вул. Соломії Крушельницької, 1А-17;
  • пр. Юнацький, 2,6А.

З 8.00 до 18.00:

  • пров. Олексія Бутовського, 4-51;
  • вул. Проліскова, 1-11;
  • туп. Пугачова, 1-21;
  • туп. Спокійний, 1-14;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-30А;
  • вул. Юрія Липи, 41-68/39;
  • пров. 1-й Весняний, 3-13;
  • пров. 2-й Весняний, 2-13;
  • пров. Августина Волошина, 1-46;
  • вул. Ботанічна, 1-34;
  • вул. Весняна, 3-19/5;
  • проїзд Весняний, 7-12;
  • проїзд Володимира Константиновича, 7-39;
  • пров. Гетьмана Сомка, 7/2;
  • вул. Громадянська, 56-61/32;
  • проїзд Івана Калиновича, 1-60;
  • вул. Кільцева, 12-34;
  • пров. Князя Олега, 1-48/15;
  • вул. Кооперативна, 77-131/5;
  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5;
  • вул. Миколи Пирогова, 4-44/4;
  • пров. Миколи Пирогова, 1/13-8;
  • вул. Нескорених, 15-54;
  • вул. Юрія Кондратюка, 2-26;
  • вул. Вадима Пугачова, 52/130;
  • вул. Михайла Драгоманова, 33/5;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
  • туп. 2-й Перекопський, 21;
  • туп. 3-й Озерний, 3-8;
  • пров. Грушевий, 2-28;
  • пров. Дачний, 6А,16,28;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • пров. Козака Кременя, 1-37;
  • вул. Космічна, 1-20;
  • вул. Озерна, 3-21/5;
  • пров. Озерний, 2/23-10;
  • пр. Озерний, 3-10А;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Перекопська, 2-51Б;
  • пров. Перекопський, 9А,10;
  • вул. Республіканська, 93-146;
  • вул. Садківська, 15/20-54;
  • пров. Садківський, 2-56;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • пров. Січовий, 1/1-17;
  • вул. Софії Русової, 9-72А;
  • вул. Правобережна, 4;
  • пров. Технічний, 1/14-29.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29-33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • вул. Європейська, 60А;
  • туп. Урожайний, 2;
  • вул. Академіка Герасимовича, 171;
  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1,3,5,7.

З 8.00 до 16.00:

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське;
  • с. Соснівка.
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
