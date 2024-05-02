Підозрювану у держзраді суддю Полтавського райсуду відсторонили від посади з подальшим звільненням

Суддю Полтавського районного суду Ларису Богомолову, яку підозрюють у державній зраді, тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя з подальшим звільненням. Рішення про це ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя учора, 1 травня.
Лариса Богомолова обіймала посаду Бердянського міськрайонного суду Запорізької області. Як повідомляють правоохоронці, у березні 2022 року жінка співпрацювала зі спецслужбами РФ — передавала їм інформацію про переміщення українських військових та закликала інших працівників суду підтримати армію РФ і співпрацювати з ними. Згодом жінка переїхала до Полтави, де стала головою районного суду.
У квітні минулого року правоохоронці повідомили судді про підозру у держзраді, а згодом співробітники Служби безпеки України опублікували аудіодокази співпраці жінки з російськими військовими.
З 5 травня 2023 року суддя Богомолова перебувала під вартою.
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