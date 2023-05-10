СБУ опублікувала докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ РФ

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Сьогодні, 10 травня СБУ опублікувала аудіодокази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ РФ.

За інформацією інтернет-видання «Полтавщина», колаборанткою виявилась Лариса Вікторівна Богомолова.

Перша розмова стосується бійців «Азову». Богомолова повідомила свого куратора про те, що трьох українських військових «окольними путями» вивезли з Маріуполя та вони направляються до Бердянська.

У другій розмові ФСБшник попросив у Богомолової список проукраїнських суддів та попросив відмітити у списку галочкою. «Яросных противников всего этого» та скинути їх фото в Telegram. Суддя погодилась.

У третій розмові суддя сама запевнила співробітника ФСБ у лояльності до рашистів. Жінка наполягала на тому, щоб ФСБшники запитували у неї всю необхідну інформацію. Колаборантка говорила, що її характеризують як — «…стерва, жесткая, порой жестокая…». Співробітник спецслужби відповів їй, що це все другорядне та немає значення. Для ФСБ важливі морально-психологічний стан жінки та її готовність співпрацювати. Проте чоловік підкреслив, що мати якості, які назвала Богомолова також правильно.

Під час четвертої розмови жінка передала дані про своїх колег-суддів у Бердянську. Жінка розповіла, що деякі її колеги мовчать та погоджуються із тим, що вона говорить. «…А активно и яростно мои слова воспринимают судьи, которых перевели из Донецкой области…»Такій інформації ФСБшник здивувався і Богомолова пояснила, що це судді, які поїхали з Донецька та переводилися у різні суди України. І ті, які поїхали з Донецької та Луганської областей — «…они, коечною, настроены настолько яро, что вообще…».У відповідь на це, ФСБшник повідомив, що тоді відправлять цих суддів назад у Донецьк.

Також вища рада правосуддя до 27 червня тимчасово відсторонила суддю Полтавського районного суду Полтавської області (відряджену з Бердянського міськрайонного суду Запорізької області) Ларису Богомолову від здійснення правосуддя. Про це повідомили на сайті газети «Суд Інфо».

– Вища рада правосуддя частково задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора та тимчасово, до 27 червня 2023 року, відсторонила суддю Полтавського районного суду Полтавської області (відряджену з Бердянського міськрайонного суду Запорізької області) Ларису Богомолову від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, – сказано у повідомленні пресслужби ВРП.

У Вищій раді правосуддя зазначили, що Лариса Богомолова підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України, а саме у державній зраді.

– ВРП вважає мотиви, наведені у клопотанні про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, обґрунтованими та такими, що підтверджуються матеріалами, долученими до клопотання. Обставин, які можуть свідчити, що вказане клопотання є формою незаконного впливу, тиску чи втручання в діяльність цього судді щодо здійснення правосуддя, не встановлено, – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що очільниця Полтавського райсуду працювала на ФСБ та здавала інформацію про захисників Маріуполя