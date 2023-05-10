На Кременчуччині двоє чоловіків перевозили 100 кілограмів риби мотоциклом

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Чоловікам загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років

Вчора, 9 травня, близько 20.00, неподалік села Святилівка, поблизу річки Крива Руда, Градизької громади у Сулинському заказнику Кременчуцького водосховища місцевий 30-річний чоловік разом із 35-річним пасажиром перевозили на мотоциклі 100 кілограмів свіжовиловленої риби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліцейські зупинили чоловіка під час профілактичного рейду у Сулинському заказнику Кременчуцького водосховища.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили близько 100 кілограмів свіжовиловленої риби та браконьєрські сітки. Речові докази вилучили. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 422 тисячі гривень.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом, чоловікам загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.



