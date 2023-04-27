Очільниця Полтавського райсуду працювала на ФСБ та здавала інформацію про захисників Маріуполя

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 160 Коментарів: 1

Очільниця Полтавського районного суду працювала на ФСБ та видавала інформацію про захисників Маріуполя. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На російську спецслужбу жінка вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення. ФСБ завербувала її для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. На той час зрадниця перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді. Після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там вона познайомилась з представником ФСБ і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора.

Наприкінці березня 2022 року жінка передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша. Тоді за її наводження загарбники намагалися виявити місцеперебування українських військових.

Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення – «здавала» людей до російських каральних органів. А влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського районного суду.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.