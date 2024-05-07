За прогнозами НБУ у 2025 році реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень

Розрахунки зроблені з урахуванням інфляції, а зростання номінальних зарплат відбуватиметься через посилення конкуренції за робочу силу
В Україні очікується значне підвищення заробітних плат внаслідок невідповідності між попитом та пропозицією, що стимулює конкуренцію серед роботодавців. Прогнозується, що у 2025 році реальна заробітна плата українців перевищить довоєнний рівень. Розрахунки зроблені з урахуванням інфляції, а зростання номінальних зарплат надалі буде підтримуватися завдяки посиленню конкуренції за робочу силу і збільшенню зайнятості. Про це йдеться у в «Інфляційному звіті» Національного банку України (НБУ).
Варто зазначити, що «Інфляційний звіт» відображає бачення НБУ щодо стану економіки України з акцентом на інфляційному розвитку. Інфляційний звіт публікується щокварталу та має сприяти підвищенню довіри суспільства до монетарної політики Національного банку.
У ньому зазначається, що конкуренція змусить роботодавців підвищувати зарплати, а реальна зарплата (з урахуванням інфляції) українців перевищить свій довоєнний рівень у 2025 році. Водночас зберігається тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями.
Крім дефіциту кадрів, на підвищенні позначилося й підвищення мінімальної зарплати (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року).
Нагадаємо, для військових встановили 6 видів додаткових виплат залежно від місця виконання завдань. З урахуванням їх військовослужбовці, які перебувають на передовій цілий місяць, можуть отримувати понад 190 тисяч гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.