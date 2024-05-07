За прогнозами НБУ у 2025 році реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 109

Розрахунки зроблені з урахуванням інфляції, а зростання номінальних зарплат відбуватиметься через посилення конкуренції за робочу силу

В Україні очікується значне підвищення заробітних плат внаслідок невідповідності між попитом та пропозицією, що стимулює конкуренцію серед роботодавців. Прогнозується, що у 2025 році реальна заробітна плата українців перевищить довоєнний рівень. Розрахунки зроблені з урахуванням інфляції, а зростання номінальних зарплат надалі буде підтримуватися завдяки посиленню конкуренції за робочу силу і збільшенню зайнятості. Про це йдеться у в «Інфляційному звіті» Національного банку України (НБУ).

Варто зазначити, що «Інфляційний звіт» відображає бачення НБУ щодо стану економіки України з акцентом на інфляційному розвитку. Інфляційний звіт публікується щокварталу та має сприяти підвищенню довіри суспільства до монетарної політики Національного банку.

У ньому зазначається, що конкуренція змусить роботодавців підвищувати зарплати, а реальна зарплата (з урахуванням інфляції) українців перевищить свій довоєнний рівень у 2025 році. Водночас зберігається тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями.

— Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи, – йдеться у звіті НБУ.

Крім дефіциту кадрів, на підвищенні позначилося й підвищення мінімальної зарплати (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року).

— Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями, — зазначили в НБУ.

Нагадаємо, для військових встановили 6 видів додаткових виплат залежно від місця виконання завдань. З урахуванням їх військовослужбовці, які перебувають на передовій цілий місяць, можуть отримувати понад 190 тисяч гривень.