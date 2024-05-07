Співробітники ливарно-механічного цеху Полтавського ГЗК зробили винахід

У лютому 2024 року в ливарно-механічному цеху (ЛМЦ) Полтавського ГЗК, що входить до складу Ferrexpo, почали експлуатувати стійку для наплавлення та кантування черпака живильника, яка підвищила рівень безпеки та комфорту електрогазозварника під час роботи. Це обладнання змонтували тут власноруч усього за 10 днів. Його додатковий плюс — відтепер електрогазозварник може впоратися з обробкою черпака в середньому на 1,5 год швидше.
Нехитре рішення щодо необхідності облаштування стійки приймали в ЛМЦ всі разом. Ідея її монтажу виникла у Віктора Мехедька, електрогазозварника ЛМЦ, який понад 30 років у професії. Працівники дільниці підготували ескіз, за яким у техвідділі зробили креслення зі схемами стропування, а потому зібрали винахід своїми силами, використовуючи наявні на дільниці металоконструкції.
Раніше процес наплавлення відбувався значно довше через необхідність повертати деталь за допомогою крану, адже маса однієї такої деталі становить 175 кг. Тепер поворот черпака в чотирьох положеннях електрогазозварник може здійснювати самостійно й фіксувати її в редукторі, не докладаючи фізичних зусиль. До того ж нове обладнання містить зручне сидіння, що значно підвищує рівень комфорту на робочому місці. Стійка дозволяє виконувати обробку відразу двох черпаків.
Автор ідеї Віктор Мехедько додав, що за потреби готовий поділитися досвідом з облаштування диво-пристрою з працівниками інших підрозділів, але наголошує, що його монтаж — заслуга всього колективу ЛМЦ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.