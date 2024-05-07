Співробітники ливарно-механічного цеху Полтавського ГЗК зробили винахід

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У лютому 2024 року в ливарно-механічному цеху (ЛМЦ) Полтавського ГЗК, що входить до складу Ferrexpo, почали експлуатувати стійку для наплавлення та кантування черпака живильника, яка підвищила рівень безпеки та комфорту електрогазозварника під час роботи. Це обладнання змонтували тут власноруч усього за 10 днів. Його додатковий плюс — відтепер електрогазозварник може впоратися з обробкою черпака в середньому на 1,5 год швидше.

Нехитре рішення щодо необхідності облаштування стійки приймали в ЛМЦ всі разом. Ідея її монтажу виникла у Віктора Мехедька, електрогазозварника ЛМЦ, який понад 30 років у професії. Працівники дільниці підготували ескіз, за яким у техвідділі зробили креслення зі схемами стропування, а потому зібрали винахід своїми силами, використовуючи наявні на дільниці металоконструкції.

Раніше процес наплавлення відбувався значно довше через необхідність повертати деталь за допомогою крану, адже маса однієї такої деталі становить 175 кг. Тепер поворот черпака в чотирьох положеннях електрогазозварник може здійснювати самостійно й фіксувати її в редукторі, не докладаючи фізичних зусиль. До того ж нове обладнання містить зручне сидіння, що значно підвищує рівень комфорту на робочому місці. Стійка дозволяє виконувати обробку відразу двох черпаків.

«Стійка дозволила нам напівавтоматизувати процес наплавлення черпаків, що значно полегшило й пришвидшило роботу електрогазозварника. Й водночас виконання цього процесу стало більш безпечним, адже ризик травмування під час кантування деталей зведено до нуля», — констатує Роман Свистун, начальник дільниці з ремонту гірничого устаткування ЛМЦ, який завжди цінує в підлеглих бажання вдосконалювати технологічний процес.

Автор ідеї Віктор Мехедько додав, що за потреби готовий поділитися досвідом з облаштування диво-пристрою з працівниками інших підрозділів, але наголошує, що його монтаж — заслуга всього колективу ЛМЦ.

«Дуже допомагали токарі, слюсарі, інші зварники, кранівниці — багато людей було задіяно. А головне — те, що керівництво цеху завжди відкрите до ідей робітників і допомагає їх втілювати. Без такої єдності в структурному підрозділі було б важко щось впроваджувати», — впевнений Віктор Мехедько.