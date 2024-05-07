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Топ новина, Кременчук, Вбивство мера Олега Бабаєва

Прокуратура вимагатиме довічного ув'язнення обвинуваченим у вбивстві мера Бабаєва

Сьогодні, 14:13 Переглядів: 207

 

Суд присудив обвинуваченим 15 років ув'язнення, проте випустив із зали суду під особисте зобов'язання

Полтавська обласна прокуратура оскаржуватиме рішення суду І інстанції щодо вбивств судді Лободенка та мера Бабаєва. Про це інформує пресслужба прокуратури.

У п’ятницю, 3 травня, у Пирятинському райсуді ухвалили вирок у справі стосовно вбивств судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Олександра Лободенка та Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва.

За фактом вбивства судді Лободенка усіх обвинувачених виправдали. За фактом вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва усіх обвинувачених визнали винними та призначили покарання — ув’язнення на 15 роківПроте обвинувачених випустили із зали суду під особисте зобов'язання до набуття вироком законної сили. Вони пробули за ґратами близько 10 років, але за «законом Савченко» один день попереднього ув’язнення зараховується з два під час обчислення судом строку покарання. Тому вважається, що вони  покарання відбули.

Проте сторона обвинувачення продовжує наполягати на довічному ув'язненні та готує апеляційну скаргу.

Розслідування цієї справи тривало близько 10 років. Заяви про затягування розгляду кримінального провадження, рішення суддів, висновки комісій, численні самовідводи та майже покрокове відтворення подій у день вбивства мера Бабаєва ТЪ зібрав в одному матеріалі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: вбивство прокуратура апеляція Бабаєв суд
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