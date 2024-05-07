Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

СБУ викрила агентів ФСБ, які готували вбивство Президента України: затримали двох полковників УДО

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 179

 

Окрім Володимира Зеленського росіяни планували ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова та інших високопосадовців

Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ з ліквідації Президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Про це Служба безпеки України повідомляє на своєму офіційному сайті.

За цим повідомленням, реалізувати плани мала агентурна мережа, яку своєчасно викрила СБУ за допомогою керівництва Управління державної охорони (УДО). До складу мережі ФСБ входили двоє полковників УДО, які «зливали» ворогу секретну інформацію.

Російські спецслужби розробляли плани ліквідації Президента України Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі могли б взяти главу держави в заручники, а потім його вбити.

Окрім Володимира Зеленського росіяни планували ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова та інших високопосадовців. Ліквідацію Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.

План був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням високопосадовця під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із «куратором» з ФСБ.

Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

— Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати — ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки, — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено засоби ураження та інші докази злочинної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні співробітники Служби безпеки України затримали у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки РФ, який готував інформаційні диверсії проти України та писав статті на замовлення для російських інтернет-видань. 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ ГУР замах розвідка президент Зеленский
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх