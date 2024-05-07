СБУ викрила агентів ФСБ, які готували вбивство Президента України: затримали двох полковників УДО

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 179

Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ з ліквідації Президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Про це Служба безпеки України повідомляє на своєму офіційному сайті.

За цим повідомленням, реалізувати плани мала агентурна мережа, яку своєчасно викрила СБУ за допомогою керівництва Управління державної охорони (УДО). До складу мережі ФСБ входили двоє полковників УДО, які «зливали» ворогу секретну інформацію.

Російські спецслужби розробляли плани ліквідації Президента України Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі могли б взяти главу держави в заручники, а потім його вбити.

Окрім Володимира Зеленського росіяни планували ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова та інших високопосадовців. Ліквідацію Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.

План був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням високопосадовця під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із «куратором» з ФСБ.

Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

— Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати — ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки, — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено засоби ураження та інші докази злочинної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні співробітники Служби безпеки України затримали у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки РФ, який готував інформаційні диверсії проти України та писав статті на замовлення для російських інтернет-видань.