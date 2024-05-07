Наслідки негоди у Кременчуці: буря влаштувала деревопад у центрі міста

Пообідді 7 травня Кременчуком пройшла гроза. Тривала вона недовго, однак лишила по собі не лише калюжі, але й повалені гілки та дерева.
За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», о 14.50 виникло аварійне відключення на мережах електропостачання — тимчасово відсутня електроенергія для споживачів на вул. Велика набережна.
Гідрометцентр попереджає, що грози в Полтавській області прогнозують до кінця доби.
Нагадаємо, цього тижня варто чекати потужних опадів. Грози та сильні зливи накриють практично всю Україну та триматимуться три дні — з 7 по 9 травня.
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