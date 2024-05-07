Наслідки негоди у Кременчуці: буря влаштувала деревопад у центрі міста

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 126

Пообідді 7 травня Кременчуком пройшла гроза. Тривала вона недовго, однак лишила по собі не лише калюжі, але й повалені гілки та дерева.

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», о 14.50 виникло аварійне відключення на мережах електропостачання — тимчасово відсутня електроенергія для споживачів на вул. Велика набережна.

Гідрометцентр попереджає, що грози в Полтавській області прогнозують до кінця доби.