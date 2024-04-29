Нова виплата у 70 тисяч: з травня деякі військові можуть отримувати понад 190 тисяч гривень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 2

Це не заміна 100 тисяч «бойових», а додаткова плата для тих, хто захищає Україну на передовій

Кабінет міністрів затвердив додаткову фінансову винагороду військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Ця виплата може нараховуватися вже у квітні, а отримати її захисники зможуть у травні.

70 тисяч гривень додаткової винагороди — це не заміна 100 тисяч гривень «бойових», а додаткова плата для тих, хто захищає Україну на передовій.

Про це йдеться в поясненні онлайн-медіа Міноборони АрміяInform.

Зазначається, що цю доплату можуть отримати військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліціянти.

Хто отримає 70 тисяч гривень нової доплати

Ця виплата передбачена для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом. Отримувати її зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно. Також на неї можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих Росією територіях, а також на території ворога.

Таким чином, відтепер військовослужбовці, які перебувають на передовій, потенційно зможуть отримувати більш ніж 190 тисяч гривень:

грошове забезпечення, яке залежить від звання, посади та вислуги років (мінімум 20 100 грн);

100 тис. грн «бойових»;

70 тис. грн додаткової винагороди.

Щоправда, якщо «бойові» виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, то щодо виплати 70 тисяч гривень формулювання в постанові Кабміну трохи інше — «за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань». Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань на передовій.

Нагадаємо, впровадження такої доплати було однією з пропозицій парламенту після ухвалення законопроєкту про мобілізацію, який набере чинності 18 травня.