Парламент України затвердив виплату 70 тисяч гривень військовим на передовій — Железняк

Сьогодні, 13:12 Переглядів: 165

Парламент підтримав постанову, яка зобов'язує уряд виділити додаткову одноразову виплату в 70 тисяч гривень військовим на передовій та розробити законопроєкт про ротацію. Про це у телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«За» проголосував 321 депутат.

Нагадаємо, що 11 квітня під час брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації стало відомо, що строковикам звільненим з військової служби у квітні-березні 2024 року виплатять матеріальну допомогу.

Також сьогодні зранку Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію.