Міська рада Кременчука виділила понад мільйон гривень на потреби Збройних сил України

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Також виділили гроші на придбання подарункових наборів до Великодня для дітей загиблих військових

10 квітня на засіданні сесії Кременчуцької міської ради депутати виділили 1 150 914 грн зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади на потреби Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба мерії. Але на що конкретно підуть гроші, у повідомленні вказано не було.

Крім того, 104 240 грн отримає департаменту у справах сімей та дітей на придбання подарункових наборів для привітання з Великоднем дітей з сімей загиблих в зоні проведення АТО або під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Нагадаємо, у Кременчуці періодично проходять мітинги, на яких містяни вимагають виділяти більше грошей на потреби ЗСУ.