Фотофакт: у Кременчуці відбувся черговий мітинг «Гроші на ЗСУ!»

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Люди на вулиці скандували: «Так – збагаченню війська! Ні – збагаченню влади!»

Сьогодні, 9 березня, кременчужани вийшли на мітинг у центрі Кременчука з вимогою, аби влада виділяла більше коштів на потреби війська.

Біля Кременчуцької міської ради містяни стояли з плакатами «Підтримка армії в пріоритеті», «Гроші на ЗСУ рятують життя!», «Наші гроші – захисникам Батьківщини!», «Проти некритичних витрат» та «Підтримуєш – сигналь».









Фото: Артем Коваленко