Фотофакт: у Кременчуці відбувся черговий мітинг «Гроші на ЗСУ!»

Сьогодні, 9 березня, кременчужани вийшли на мітинг у центрі Кременчука з вимогою, аби влада виділяла більше коштів на потреби війська.
Біля Кременчуцької міської ради містяни стояли з плакатами «Підтримка армії в пріоритеті», «Гроші на ЗСУ рятують життя!», «Наші гроші – захисникам Батьківщини!», «Проти некритичних витрат» та «Підтримуєш – сигналь».
Люди на вулиці скандували: «Так – збагаченню війська! Ні – збагаченню влади!»
Нагадаємо, це вже не перша подібна акція у нашому місті. Наприклад, 28 жовтня 2023 року кременчужани пікетували мерію з вимогою виділяти більше коштів для армії.
16 лютого ми писали, що кременчужанка вийшла на одиничний пікет із закликом до Сирського та Зеленського звільняти Авдіївку особисто.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.