Успіхи Горішньоплавнівських дзюдоїсток

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 99 Новини компаній

Змагання у столиці, що відбулися 22-23 лютого, стали першим із шести запланованих чемпіонатів України поточного сезону серед кадетів віком до 18 років

Участь у чемпіонаті взяли більше 600 спортсменів із 23 регіонів України, які боролися за нагороди у 16 вагових категоріях. Про це повідомляє Федерація дзюдо України і видання «Хроніки тижня».

На змаганнях виступали спортсмени 2007-2009 років народження дитячо-юнацьких шкіл, спортклубів, шкіл вищої спортивної майстерності, спортивних товариств, які мають кваліфікацію не нижче першого юнацького розряду (зелений пояс) у складі збірних областей.

Збірну Полтавської області представляли 22 дзюдоїсти, четверо з яких – з Горішніх Плавнів. Призові місця посіли тільки дві представниці Полтавщини, обидві – з нашого міста.

Після церемонії відкриття змагань та хвилини мовчання за загиблими українськими воїнами турнір тривав до 23.00, і останній з п’яти боїв Соф’ї Горяшиної відбувся вже у пізній час, розповів її батько та тренер Ігор Горяшин. У її ваговій категорії (63 кг) було 27 суперниць, а в Поліни Тумко (48 кг) – 29.



– Кожна з наших з Олександром Федоренком вихованок провела по п’ять схваток, вийшли до фіналу, але киянки, з якими обидві боролися за «золото», виявилися щасливішими, – наголосив Ігор Горяшин. – Та якщо у випадку з Поліною суперниця виявилася трохи сильнішою, то у випадку із Сонею є питання до суддів.

Тренер підкреслив, що вихованки ДЮСШ № 1 «у черговий раз стали призерками чемпіонату України»: Соф’я Горяшина вже втретє, а Поліна Тумко – вдруге.

Старший тренер збірної України та тренер ДЮСШ № 1 Андрій Бурдун наголосив, що за результатами чемпіонату України формується збірна для відбору на змагання європейського та світового рівнів. Найближчим часом пройдуть три відбіркових турніри, переможці яких представлятимуть нашу країну на міжнародних стартах.

– У Соні та Поліни є всі шанси на них потрапити. Наші дівчата вже показали гарну боротьбу, особливо враховуючи той факт, що суперниці були на рік дорослішими та досвідченішими, – підкреслив тренер.





Джерело: “Хроніки тижня»

