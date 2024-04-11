«Чого я буду сидіти вдома, якщо я можу бути корисною?» — 23-річна медикиня з Полтави

До повномасштабного вторгнення дівчина працювала адміністраторкою в магазині і навіть не думала, що повернеться в медицину
8 квітня на youtube-каналі Землячки.Ukrainian_Front вийшов сюжет з українськими медикинями, які працюють у Констасі та Покровську. Серед них і 23-річна Каріна з Полтави.
Дівчина розповіла, що пішла на фронт 23-го лютого 2022 року. До того працювала адміністратором в магазині. Навчалася в Полтавському медичному коледжі, де отримала освіту фельдшера. Але до війни не думала, що колись працюватиме за професією. Більшість навичок заново отримала вже на фронті.
Командир бригади придумав їй псевдо Миша. Нині дівчина на посаді фельдшера лікувального відділення медичної роти.
За її словами, «золота година» майже ніде не зберігається, бо мінімум година проходить від моменту поранення до моменту доставки до точки евакуації, а ще звідти — до шпиталю. Деякі лежали й добу, бо через обстріли їх не можуть вивезти.
Нагадаємо, у 2022 році «Кременчуцький Телеграф» поговорив із 33-річним хірургом з Кременчука, який рятує життя українських воїнів на фронті разом з Каріною.
Також нещодавно 23-річна Анастасія Кіндра, військовослужбовця 145-го батальйону 116 окремої бригади Сил ТрО ЗСУ, розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про те, як рятує життя біля лінії фронту, «Тік-Ток війська», військові борщі й солянки та з чим стикаються дівчата на війні.
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