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«Чого я буду сидіти вдома, якщо я можу бути корисною?» — 23-річна медикиня з Полтави

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 257

 До повномасштабного вторгнення дівчина працювала адміністраторкою в магазині і навіть не думала, що повернеться в медицину

8 квітня на youtube-каналі Землячки.Ukrainian_Front вийшов сюжет з українськими медикинями, які працюють у Констасі та Покровську. Серед них і 23-річна Каріна з Полтави.

Дівчина розповіла, що пішла на фронт 23-го лютого 2022 року. До того працювала адміністратором в магазині. Навчалася в Полтавському медичному коледжі, де отримала освіту фельдшера. Але до війни не думала, що колись працюватиме за професією. Більшість навичок заново отримала вже на фронті.

— У мене троє молодших братів і сестра. І я розуміла, що в мене мама нікуди не поїде. І залишатись вдома сидіти — не варіант. Виїжджати закордон в мене була можливість, але я вирішила, що в мене є медична освіта, чого я буду сидіти вдома, якщо я можу бути корисною. Оце моя мотивація була, — розповіла Каріна.

Командир бригади придумав їй псевдо Миша. Нині дівчина на посаді фельдшера лікувального відділення медичної роти.

— На ротації ми міняємо хлопців, як бойові медики роти. Людей не вистачає, особливо медиків, критично не вистачає. Тямущих медиків. Тому так, доводиться їздити всім, аж до заступника начмеда. Ми їздимо всі абсолютно, якщо є така потреба. Оскільки ми не бойові медики, і ми не сидимо на позиціях з хлопцями, ми вивозимо вже тоді, коли вони нам доставляють до визначеної точки, і ми веземо тоді на найближчий стабілізаційний пункт, або вже госпіталь. Наша головна місія — довезти, — каже Миша.

За її словами, «золота година» майже ніде не зберігається, бо мінімум година проходить від моменту поранення до моменту доставки до точки евакуації, а ще звідти — до шпиталю. Деякі лежали й добу, бо через обстріли їх не можуть вивезти.

— Обстріл постійний, нас не пускають, бо в нас є свої кордони, куди ми маємо право виїжджати, а куди — ні. Там пораненого вивезти не можуть і все — от проблема головна. Так що, хто розповідає, що золота година зберігається — ніде вона не зберігається, абсолютно, — розповідає полтавка.

Нагадаємо, у 2022 році «Кременчуцький Телеграф» поговорив із 33-річним хірургом з Кременчука, який рятує життя українських воїнів на фронті разом з Каріною.

 

Також нещодавно 23-річна Анастасія Кіндра, військовослужбовця 145-го батальйону 116 окремої бригади Сил ТрО ЗСУ, розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про те, як рятує життя біля лінії фронту, «Тік-Ток війська», військові борщі й солянки та з чим стикаються дівчата на війні.

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Автор: Руслана Горгола Відео: Землячки.Ukrainian_Front
Теги: жінка в армії медики медикиня евакуація
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