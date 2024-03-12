«Велика проблема на передовій — сходити у туалет», — кременчужанка про виклики, з якими стикаються військовослужбовиці на фронті

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 1 008

В умовах фронту жінки-військовослужбовці стикаються з низкою викликів, пов'язаних зі спорядженням та особистою гігієною. Про них «Кременчуцькому Телеграфу» анонімно розповіла військовослужбовиця з Кременчука

В окопах та бліндажах немає різниці, чоловік ти чи жінка, тут усі рівні. Проте важливо враховувати фізіологічні особливості будови тіла і в польових умовах захистити своє тіло від втручання патогенної мікрофлори.

Форма

Наразі в армії військова форма не враховує анатомічні особливості будови жіночого тіла. Бували проблеми знайти свій розмір форми. Доводиться підшивати та підрізати кітель та штани.

У нас був випадок у навчальному центрі, коли при видачі форми не знайшли дуже маленького розміру для худенької дівчини та чоловіка. Їм доводилося навчатися у спортивній формі, бо форми їх розміру просто немає. Бушлат нижче коліна, штани, у яких тонеш і намагаєшся врятуватися поясом… Різне буває.

Білизна

Зараз жінкам видають лише чоловічу спідню білизну. Ми чоловічі труси, які видали з формою, віддали хлопцям. Проте деяким дівчатам така білизна зайшла через зручність та м’яку тканину.

Неправильний вибір білизни може вилізти боком. Тому у більшості дівчата обирали класичні трусики та спортивний топ. Така форма білизни не тиснула і під час стрільб чи носіння бронежилета не приносила сюрпризів (не сповзали бретельки, не тисла і не натирала білизна).

Бронежилет та каска

Ще більша проблема — бронежилети. У чоловічих важко рухатися, не те щоб виконувати бойове завдання. Чоловікам важко працювати в «броніках», а дівчатам і поготів. Він стискає груди, плечі, від нього болить спина. Стандартні бронежилети не враховують будову жінки, у якої вужчі плечі. Навіть під час стрільби дівчатам важко зафіксувати приклад автомата. Й після стрільби залишаються синці на руках і навіть обличчі.

Каски в основному також великого розміру.

Каски, в основному, також великого розміру. На маленькій голові закріпити велику каску складно, особливо якщо у дівчат довге волосся. А якщо й стріляти з положення лежачи, то «ховайся» — каска сповзає на очі й доводиться стріляти наосліп.

Для жінок зараз розробляють бронежилети з врахуванням анатомічних особливостей та полегшеними плитоносками. Сподіваюсь, що їх найближчим часом спробуємо на собі.

Гігієна

Вологі серветки — мастхев в армії. Це і душ, і рушник, і спонж для вмивання.

Крайні два роки російсько-української війни основний тренд в одязі та макіяжі — кольору хакі.

Макіяж мінімальний — крем та бальзам для губ. Дехто з дівчат заздалегідь турбувався про свою красу: нарощували вії, підколювали губи та робили перманент.

З манікюром дещо складніше. Гель-лак та довгі нігті не витримували армійських буднів. Для догляду за нігтями залишалася лише пилочка чи маленькі ножиці.

У догляді за волоссям рятував твердий шампунь. Він практичний у використанні, зберігається у мильниці, займає менше місця та не боїшся, що пошкодиться та може залити речі.

Влітку намагалися волосся висушити на сонці, бо через брак електрики не завжди була можливість зарядити телефон, не те щоб увімкнути фен. У зимовий час брудне волосся можна сховати під шапкою.

Сухий шампунь рятував під час дефіциту води чи відсутності часу. Чудовий природний абсорбент — кукурудзяний крохмаль, який вбирає надлишки жиру на шкірі голови. Наніс крохмаль на шкіру голови, розподілив, розчесав — й виглядаєш як людина😊

Дівчата ще в аптечках мали знеболювальні, щоб «не випадали з обойми» через менструальні болі.

Велика проблема на передовій — сходити у туалет. Через те, що банально доводиться ходити в туалет у полі на вітру, виникають проблеми молочниці чи цистит. Тому на форумах обговорюють використання чаш, щоб сходити стоячи. Особисто з таким не стикалася, але цей метод зручний, враховуючи, що кількість снаряги на тілі не дозволяє як годиться сходити до туалету.

З дівчатами навіть жартували, що знайшли відповідь на одне з найпоширеніших питань: «Чому дівчата ходять у туалет парами?» Щоб було кому автомат потримати!

Нагадаємо, що напередодні 23-річна бойова медикиня Анастасія розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про те, як рятує життя біля лінії фронту, «Тік-Ток війська», військові борщі й солянки та з чим стикаються дівчата на війні.