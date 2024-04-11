«Він досить демократичний». ПЦУ на Полтавщині прокоментувала закон «про заборону УПЦ» в Україні

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Православна церква України на Полтавщині вважає, що новий законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, які пов’язані з Росією, є «досить демократичним». Про це розповів митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа» 10 квітня.

За його словами, закон, що наразі розглядається в парламенті є «більш декларативним», адже він передбачає, що «потрібно багато доказів, довести, що кожна окрема юридична особа (релігійна громада є юрособою) має зв’язки з країною агресоркою. Це досить складно», втім, «якщо, звісно, священник, чи хтось із вірян прямо це не демонструють і не проповідують».

— Нещодавно до православної церкви України доєдналася релігійна громада Лохвиці. Там у сейфі в храмі зберігся їхній статут, оригінал. Це один з небагатьох статутів, який не був «почищений». Там чітко прописано, що парафія керується постановами архієрейських соборів російської церкви. Тобто вся влада зосереджена у російській церкві. Ми його зараз зберігаємо у єпархії, як доказ, — сказав отець Федір.

Митрополит додав, що у статуті самої УПЦ заховано, що «ця церква існує на основі грамоти патріарха Олексія від 90-го року. В цій грамоті сказано, що українська православна церква єднається з іншими церквами тільки через російську церкву московського патріархату».

Зазначимо, що таким документом фактично може бути припинена діяльність Української Православної церкви. Законопроєкт № 8371 передбачає заборону діяльності релігійних організацій, які працюють під керівництвом російської православної церкви. Документ вже підтримали у першому читанні.

У юридичному відділі Української Православної церкви заявили, що законопроєкт «не відповідає Європейській конвенції з прав людини і Конституції України».

Нагадаємо, митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір розповів, яка ситуація з Московським патріархатом на Полтавщині.