«Чинять тиск та незаконно утримують храм». Яка ситуація з Московським патріархатом на Полтавщині

На сьогодні вплив Української православної церкви (Московського патріархату) у Полтавській області зменшився, але духовенство під тиском утримує священників і громади. Про це повідомив митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір Бубнюк 4 листопада.
Митрополит додав, що заяви духовенства про те, що богу можна молитися лише старослов’янською мовою — «це абсолютна єресь, яка втовкмачувалась у голови вірян».
На сьогодні у Полтавській області є 5 громад, які на межі переходу від УПЦ (МП) до ПЦУ.
Наразі у Лохвицькій громаді віряни не можуть відвідати храм, що перейшов від УПЦ до ПЦУ.
Він заявив, що попри те, що Українська православна церква заперечує свої зв’язки з Російською православною церквою, вони «все одно прив’язані до Росії, вони глибоко занурені у цю російську традицію і парадигму» і «це все маскування».
Нагадаємо, раніше Кременчуцьку єпархію УПЦ (МП) звинувачували у залякуванні громад, які хочуть перейти до ПЦУ. У Кременчуцькій єпархії УПЦ говорили, що подібне від служителів Української православної церкви не лунало і жодних фактів залякування або утиску не було. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.
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