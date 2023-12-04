«Чинять тиск та незаконно утримують храм». Яка ситуація з Московським патріархатом на Полтавщині

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 240

На сьогодні вплив Української православної церкви (Московського патріархату) у Полтавській області зменшився, але духовенство під тиском утримує священників і громади. Про це повідомив митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір Бубнюк 4 листопада.

— Усе російське православ’я пронизане шовіністичними, російськими, імперськими та націоналістичними ідеями. Будь-що, візьмете якесь свято і воно заражене ось цими російськими спотвореннями, — сказав Федір Бубнюк.

Митрополит додав, що заяви духовенства про те, що богу можна молитися лише старослов’янською мовою — «це абсолютна єресь, яка втовкмачувалась у голови вірян».

На сьогодні у Полтавській області є 5 громад, які на межі переходу від УПЦ (МП) до ПЦУ.

— На жаль, ці процеси стримує фанатичне духовенство, особливо, яке тримається своїх принципів. Вони не дозволяють людям вільно переходити, робити ці переходи, вільно робити ці збори, чинить тиск на вірян, — розповів Федір Бубнюк.

Наразі у Лохвицькій громаді віряни не можуть відвідати храм, що перейшов від УПЦ до ПЦУ.

— Священник Московського патріархату незаконно утримує цей храм, наймає людей за кошти, щоб вони там вдавали, що нібито вони охороняють і нібито вони віряни. А люди увійти в храм не можуть, — сказав митрополит.

Він заявив, що попри те, що Українська православна церква заперечує свої зв’язки з Російською православною церквою, вони «все одно прив’язані до Росії, вони глибоко занурені у цю російську традицію і парадигму» і «це все маскування».

Нагадаємо, раніше Кременчуцьку єпархію УПЦ (МП) звинувачували у залякуванні громад, які хочуть перейти до ПЦУ. У Кременчуцькій єпархії УПЦ говорили, що подібне від служителів Української православної церкви не лунало і жодних фактів залякування або утиску не було. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.