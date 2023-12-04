Директор спортшколи у Полтаві «нажився» на опаленні закладу на понад 900 тисяч гривень

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 152

Тепер на чоловіка чекає суд

У Полтаві судитимуть директора спортивної школи за зловживання службовим становищем зі збитками на понад 900 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними обласної прокуратури, протягом 2020-2021 років директор крім трьох основних договорів на опалення приміщення уклав із двома товариствами-постачальниками іще понад 20 додаткових угод про збільшення ціни на газ.

Як наслідок, із місцевого бюджету, який фінансує заклад освіти, було витрачено зайвих 900 тисяч гривень.

Завдані збитки підтверджує судово-економічна експертиза.

З метою відшкодування коштів прокуратура надала постачальникам позовні заяви.

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