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Кременчук

На минулому тижні у Кременчуці хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 151

 

Усього протягом тижня у місті народилося 30 немовлят

На минулому тижні, із 27 листопада до 3 грудня, Кременчуцька громада збільшилася на 30 нових мешканців — 19 хлопчиків та 11 дівчаток. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

25 немовлят з’явилися на світ у Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня — це 16 хлопчиків та 9 дівчаток.

Ще 5 малюків (3 хлопчики та 2 дівчинки) народилися у Кременчуцькій міській лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці народилися 33 дитини, із них хлопчиків знову було більше.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: club.nutricia.ua
Теги: Кременчук новонароджені лікарня Правобережна перинатальний центр
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