У Кременчуці за тиждень народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток

У Кременчуці з 20 по 26 листопада народилося 33 дитини. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради.
І знову серед новонароджених хлопчиків було більше, ніж дівчаток — 20 проти 13.
У Кременчуцькому міському перинатальному центрі на світ з’явилося 16 хлопчиків і 10 дівчаток, а в пологовому відділенні лікарні «Правобережна» — 4 хлопчики та 3 дівчинки.
Нагадаємо, у Кременчуцькому перинатальному центрі створять «вікно життя».
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