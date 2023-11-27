У Кременчуці за тиждень народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 137

Загалом за минулий тиждень на світ з’явилося 33 малюки

У Кременчуці з 20 по 26 листопада народилося 33 дитини. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради.

І знову серед новонароджених хлопчиків було більше, ніж дівчаток — 20 проти 13.

У Кременчуцькому міському перинатальному центрі на світ з’явилося 16 хлопчиків і 10 дівчаток, а в пологовому відділенні лікарні «Правобережна» — 4 хлопчики та 3 дівчинки.

Нагадаємо, у Кременчуцькому перинатальному центрі створять «вікно життя».