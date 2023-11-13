Минулого тижня у Кременчуці народилася двійня

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З 6 по 12 листопада у нашому місті побачили світ 32 малюки

Минулого тижня у Кременчуці народилася двійня — двоє хлопчиків. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради.

З 6 по 12 листопада у нашому місті побачили світ 32 малюки — 15 дівчаток та 17 хлопчиків.

У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня народилося 25 немовлят (15 хлопчиків та 10 дівчаток), а у пологому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» — 7 малюків (5 дівчаток та 2 хлопчики). Одна дитина з’явилася на світ у родині внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, з 30 жовтня по 5 листопада у Кременчуці народився хлопчик з вагою 4,7 кг.