На заправках Полтавщини бензин дешевшає, а газ дорожчає: ціни на пальне 13 листопада

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Після вихідних, у понеділок, 13 листопада, середні ціни на бензин та дизельне пальне на заправках Полтавщини знизилися, а вартість зрідженого газу зросла. Бензин та дизель подешевшали на АЗС в мережі U.GO, Авіас та БРСМ-Нафта. А от автогаз подорожчав на заправках усіх операторів ринку, окрім BVS. Отже, подорожчання автомобільного газу в Україні не припиняється.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 13.11.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 58,27 0,00 0% Бензин А-95 55,53 -0,10 -0,180% Бензин А-92 53,55 -0,40 -0,741% Дизельне пальне 55,73 -0,07 -0,120% Газ автомобільний 32,91 +0,80 +2,492%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 13.11.2023 р.