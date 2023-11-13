На заправках Полтавщини бензин дешевшає, а газ дорожчає: ціни на пальне 13 листопада

Після вихідних, у понеділок, 13 листопада, середні ціни на бензин та дизельне пальне на заправках Полтавщини знизилися, а вартість зрідженого газу зросла. Бензин та дизель подешевшали на АЗС в мережі U.GO, Авіас та БРСМ-Нафта. А от автогаз подорожчав на заправках усіх операторів ринку, окрім BVS. Отже, подорожчання автомобільного газу в Україні не припиняється.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.
Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
58,27
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
55,53
|-0,10
|-0,180%
|
Бензин А-92
|
53,55
|
-0,40
|
-0,741%
|
Дизельне пальне
|
55,73
|-0,07
|-0,120%
|
Газ автомобільний
|
32,91
|+0,80
|+2,492%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
57,99
|
55,99
|
54,99
|
55,99
|
30,39
|
Marshal
|
|
54,40
|
51,90
|
54,40
|
33,50
|
U.GO
|
|
53,55
|
51,55
|
53,55
|
33,55
|
WOG
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
33,98
|
Авіас
|
57,50
|
57,00
|
55,00
|
57,00
|
33,89
|
Автотранс
|
55,98
|
54,98
|
55,98
|
31,98
|
БРСМ-Нафта
|
52,99
|
|
53,79
|
31,99
|
ОККО
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
33,99
|
Укрнафта
|
55,90
|
53,90
|
52,90
|
54,90
|
32,90
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