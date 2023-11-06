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Кременчук, Здоров'я

Минулого тижня у Кременчуці народився малюк з вагою 4,7 кг

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 232

 

Загалом з 30 жовтня по 5 листопада у Кременчуці світ побачили 35 дітей

Минулого тижня у Кременчуці з'явився на світ хлопчик з вагою 4,7 кг. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Загалом з 30 жовтня по 5 листопада у Кременчуці народилося 35 малюків: 20 хлопчиків та 15 дівчаток.

У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня народилося 28 дітей: 15 хлопчиків та 13 дівчаток. У пологовому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» світ побачили 7 немовлят: 5 хлопчиків та 2 дівчинки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: zrostaymaluk.com.ua
Теги: новонароджені діти перинатальний центр пологове відділення лікарня Кременчуцька
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