Минулого тижня у Кременчуці народився малюк з вагою 4,7 кг

Минулого тижня у Кременчуці з'явився на світ хлопчик з вагою 4,7 кг. Про це повідомляє пресслужба мерії.
Загалом з 30 жовтня по 5 листопада у Кременчуці народилося 35 малюків: 20 хлопчиків та 15 дівчаток.
У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня народилося 28 дітей: 15 хлопчиків та 13 дівчаток. У пологовому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» світ побачили 7 немовлят: 5 хлопчиків та 2 дівчинки.
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