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Кременчук, Полтавщина

У районі планують будівництво двох сміттєпереробних заводів — у Кременчуці та Глобиному

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 531

 

Будівництво сміттєпереробного заводу біля Глобиного для 7 громад розглядається як місцевий проєкт, а біля Кременчука — як загальнодержавний

Питання будівництва сміттєпереробного заводу біля міста Глобине залишається актуальним й під це будівництво вже виділена земельна ділянка.

Про це на ранковому брифінгу 6 листопада повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, відповідаючи на питання кореспондента «Кременчуцького Телеграфа».

Питання до очільника району обумовлене тим, що 2 листопада у Полтаві підписали Меморандум про співпрацю між Міндовкілля, Полтавською ОВА, Кременчуцькою, Полтавською, Лубенською та Кобеляцькою громадами щодо управління відходами та розвитку сміттєпереробної інфраструктури. У ньому не згадувався сміттєпереробний завод біля Глобиного, будівництво якого презентували ще 2 травня цього року.

— Кременчук — це загальнодержавний проєкт, а Глобине — окрема ініціатива територіальних громад, — пояснив Олег Лєднік.

За його словами, міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав меморандум з міністром екології Русланом Стрільцем та начальником Полтавської ОВА Філіпом Проніним про можливість будівництва сміттєпереробного заводу в громаді за кошти інвесторів. А у Глобиному такий завод планували збудувати за погодженням з керівниками 7 сусідніх територіальних громад.

Варто додати, що меморандум про будівництво сміттєпереробного заводу біля Глобиного для потреб Глобинської, Градизької, Козельщинської, Оболонської, Омельницької, Піщанської та Семенівської громад був підписаний ще у 2021 році. На той час був знайдений інвестор, готовий реалізувати цей проєкт. Потім все відтермінувалося через повномасштабну війну, але від планів такого будівництва ніхто не відмовився.

Де і коли буде будуватися сміттєпереробний завод біля Кременчука поки невідомо.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Глобине Кременчук Міндовкілля сміттєпереробний завод
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