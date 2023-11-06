Стріляли в кінцівки та припікали запальничкою, аби отримати гроші: поліція затримала підозрюваних у розбої

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 304

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

На Полтавщині троє місцевих мешканців били чоловіка ногами по голові, стріляли з револьвера по кінцівках та припікали тіло запальничкою, аби змусити віддати гроші. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Спільники проникли до квартири полтавця, щоб забрати гроші. Не домігшись бажаного навіть силою, вони привласнили його мобільний телефон, револьвер під патрон «Флобера» та відеокамеру. У потерпілого перелом, поранення та численні гематоми на тілі.

До розбійного нападу причетний 28-річний полтавець з кримінальним минулим. На «рахунку» чоловіка крадіжки, грабежі, наркозлочини, а також незаконне позбавлення волі та заволодіння автомобілем.

Чоловікові вручили підозру у вчиненні групового розбійного нападу та взяли під варту. Також повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи двом його спільникам — 32-річному та 39-річному мешканцям Полтавського району. За ухвалою слідчого судді, вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом.

Наразі поліція здійснює досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 (Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.