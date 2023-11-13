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На Кременчуччині 17-річний юнак викрав мотоцикл та їздив на ньому п'яний – поліція

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 119

 

Тест на алкоголь показав 1,36 проміле

Вчора, 12 листопада, вночі у Глобиному з території одного із домогосподарств 17-річний юнак викрав мотоцикл. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією поліції, на момент виявлення мотоцикла, за кермом перебував хлопець у стані алкогольного сп'яніння. Тест на алкоголь показав 1,36 проміле.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Окрім того, відносно юнака склали два адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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Автор: Дарія Згура
Теги: мотоцикл викрадення крадіжка
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