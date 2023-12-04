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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Компанія Ferrexpo продовжує інвестувати в Україну: директор Полтавського ГЗК з ремонтів поділився успішними результатами

Вчора, 19:29 Переглядів: 212 Новини компаній

Попри складні часи на підприємстві цьогоріч вдалося реалізувати доволі складний проєкт модернізації однієї з технологічних ліній цеху виробництва окатків

Новий процес управління ремонтами, впроваджений за найкращими світовими практиками, дозволяє вчасно та якісно виконувати роботи з модернізації обладнання Ferrexpo. Про це на заході, організованому діловим виданням Mind.ua розповів Сергій Чеботарьов, директор з технічного обслуговування, ремонтів та енергетичного забезпечення ПрАТ «Полтавський ГЗК». Загалом понад 700 учасників мали можливість послухати дискусії про те, що допомагає українському бізнесу функціонувати попри складні часи в Україні й дивувати інноваціями.

Зокрема, представники українських підприємств обговорили перелаштування логістики, до якого довелося вдатися від початку повномасштабного вторгнення. Це збільшило вартість доставки готової продукції до країн-споживачів й суттєво вплинуло на собівартість, втім бізнес врахував зміни, продовжує розвиватися й впроваджує ідеї, здатні покращити діяльність підприємств і водночас уже зараз подбати про підвалини майбутнього повоєнного відновлення України.

Однією з компаній, яка не просто адаптувалася до війни, а продовжує інвестувати в українські активи та реалізовувати масштабні проєкти, є Ferrexpo. Вона вже понад 50 років займається видобутком і збагаченням залізної руди та виробництвом високоякісних залізорудних окатків преміумкласу для світової металургійної промисловості. Тут і нині реалізується низка значущих проєктів для підвищення кількісних та якісних показників готової продукції.

Сергій Чеботарьов поділився, що попри складні часи на підприємстві цьогоріч вдалося реалізувати доволі складний проєкт модернізації однієї з технологічних ліній цеху виробництва окатків із заміною частини трубчастої печі вагою 275 тонн, що підвищило продуктивність і надійність обладнання, а також дозволило покращити якісні характеристики залізорудних окатків.

— Новий процес управління ремонтами, впроваджений у Ferrexpo за досвідом кращих світових практик, дозволяє відслідковувати кожен крок у роботі ремонтних команд, щоб вчасно та якісно виконувати роботи з модернізації. Реалізація проєктів подібної складності свідчить про стійкість та самовідданість наших співробітників, — наголосив Сергій Чеботарьов, директор з технічного обслуговування, ремонтів та енергетичного забезпечення ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Форум Mind WinTech Summit 2023 довів, що український бізнес працює й готовий розвиватися, успішно долаючи виклики сьогодення й розширюючи мережу. Саме успішні компанії, орієнтовані на зростання свого потенціалу та підвищення репутації України, сприятимуть її відновленню в недалекому майбутньому.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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