Де завтра у Кременчуці не буде світла

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У вівторок, 5 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з проведенням капітального ремонту, передбаченого річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1-7;

с. Мала Кохнівка;

вул. Зарічна, 6-16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25-27;

вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8;

пров. Сиваський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А-26/14;

вул. Карпенка-Карого, 22-60;

вул. Кохнівська, 44-62;

пров. Кохнівський, 3, 3А;

пров. Межовий, 1-30;

вул. Салганна, 4-65;

вул. Козацька, 83-134;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Спасо-Преображенська, 3-6

У зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна;

пров. Вагонобудівний, 2/34-22;

пров. Грузинський,11-27;

вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;

пров. Івана Паторжинського, 1-12; 1/9-24/35;

вул.Софіївська, 39А-5.

У зв’язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Верхньодніпровська, 3-33;

пров. Верхньодніпровський, 7;

пров. Винахідників Бикових, 3-18;

вул. Олександрійська, 1,3;

вул. Івана Приходька, 112-135;

вул. Миколи Гоголя, 4/8;

вул. Михайла Коцюбинського, 2-6;

вул. Перемоги, 11-13Б.

У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР:

наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52;

вул. Олександра Білаша, 8-18.

За заявою користувача:

б-р Українського Відродження, 7-15;

вул. Миколи Залудяка, 2А.

З 00:00 до 06:00

У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів на вулицях:

Антоненка-Давидовича,

Лікаря Бончука,

Володимира Вернадського,

Дніпрової Чайки,

Портовій,

Правобережній,

Республіканській,

Сонячній,

Східній,

Шістдесятників;

2-й туп. Володимира Вернадського;

пров. Володимира Вернадського,

пров. Правобережний,

пров. Придніпровський.

У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні на вулицях:

Дніпровська,

Космічна,

Софії Русової,

Озерна,

Перекопська,

Садківська,

Правобережна;

туп. 1-й — 2-й Озерний,

туп. 2-й Перекопський,

туп.Садківський;

пров. Грушевий,

пров. Дачний, Кам'яногірський,

пров. Лютневий,

пров. Озерний,

пров. Перекопський,

пров. Садківський,

пров. Технічний,

пров. Січовий.

З 06.00 до 18.00

У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж буде відсутнє електропостачання на вулицях:

Академіка Герасимовича,

Василя Стуса,

Григорія Чуркіна,

Івана Миколайчука,

Космонавтів,

Лейтенанта Покладова,

Ліщинова,

Михайлівська,

Небесної Сотні,

Олександрійська,

Пилипа Орлика,

Софіївська,

Тіниста,

Чорноморська,

Чумацький Шлях;

пров. Вагонобудівний,

Василя Стуса,

пров. Гайдамацький,

пров. Грузинський,

пров. Космічний,

пров. Лікаря Самойловича,

пров. Михайлівський,

пров. Паторжинського,

пров. Пилипа Орлика;

туп. Самойлівський,

туп. 1-й і 2-й Гайдамацький.

З 08.00 до 18.00 за заявою користувача відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

квт. 278, 12-35.

З 08.00 до 16.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають у с. Мала Кохнівка.