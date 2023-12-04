Де завтра у Кременчуці не буде світла

Адреси, за якими 5 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 5 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв’язку з проведенням капітального ремонту, передбаченого річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1-7;
- с. Мала Кохнівка;
- вул. Зарічна, 6-16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25-27;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8;
- пров. Сиваський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А-26/14;
- вул. Карпенка-Карого, 22-60;
- вул. Кохнівська, 44-62;
- пров. Кохнівський, 3, 3А;
- пров. Межовий, 1-30;
- вул. Салганна, 4-65;
- вул. Козацька, 83-134;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Спасо-Преображенська, 3-6
У зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
- пров. Грузинський,11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- пров. Івана Паторжинського, 1-12; 1/9-24/35;
- вул.Софіївська, 39А-5.
У зв’язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Верхньодніпровська, 3-33;
- пров. Верхньодніпровський, 7;
- пров. Винахідників Бикових, 3-18;
- вул. Олександрійська, 1,3;
- вул. Івана Приходька, 112-135;
- вул. Миколи Гоголя, 4/8;
- вул. Михайла Коцюбинського, 2-6;
- вул. Перемоги, 11-13Б.
У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР:
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52;
- вул. Олександра Білаша, 8-18.
За заявою користувача:
- б-р Українського Відродження, 7-15;
- вул. Миколи Залудяка, 2А.
З 00:00 до 06:00
У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів на вулицях:
- Антоненка-Давидовича,
- Лікаря Бончука,
- Володимира Вернадського,
- Дніпрової Чайки,
- Портовій,
- Правобережній,
- Республіканській,
- Сонячній,
- Східній,
- Шістдесятників;
- 2-й туп. Володимира Вернадського;
- пров. Володимира Вернадського,
- пров. Правобережний,
- пров. Придніпровський.
У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні на вулицях:
- Дніпровська,
- Космічна,
- Софії Русової,
- Озерна,
- Перекопська,
- Садківська,
- Правобережна;
- туп. 1-й — 2-й Озерний,
- туп. 2-й Перекопський,
- туп.Садківський;
- пров. Грушевий,
- пров. Дачний, Кам'яногірський,
- пров. Лютневий,
- пров. Озерний,
- пров. Перекопський,
- пров. Садківський,
- пров. Технічний,
- пров. Січовий.
З 06.00 до 18.00
У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж буде відсутнє електропостачання на вулицях:
- Академіка Герасимовича,
- Василя Стуса,
- Григорія Чуркіна,
- Івана Миколайчука,
- Космонавтів,
- Лейтенанта Покладова,
- Ліщинова,
- Михайлівська,
- Небесної Сотні,
- Олександрійська,
- Пилипа Орлика,
- Софіївська,
- Тіниста,
- Чорноморська,
- Чумацький Шлях;
- пров. Вагонобудівний,
- Василя Стуса,
- пров. Гайдамацький,
- пров. Грузинський,
- пров. Космічний,
- пров. Лікаря Самойловича,
- пров. Михайлівський,
- пров. Паторжинського,
- пров. Пилипа Орлика;
- туп. Самойлівський,
- туп. 1-й і 2-й Гайдамацький.
З 08.00 до 18.00 за заявою користувача відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
З 08.00 до 16.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають у с. Мала Кохнівка.