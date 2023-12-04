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Де завтра у Кременчуці не буде світла

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Адреси, за якими 5 листопада енергетики проводитимуть планові роботи

У вівторок, 5 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з проведенням капітального ремонту, передбаченого річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Київська, 64-121; 
  • вул. Ярова, 1-7; 
  • с. Мала Кохнівка;
  • вул. Зарічна, 6-16; 
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66; 
  • пров. Північний, 1А-26; 
  • пров. Робітничий, 25-27; 
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8; 
  • пров. Сиваський, 25А-30/4;
  •  пров. Токарний, 19А-26/14;
  • вул. Карпенка-Карого, 22-60; 
  • вул. Кохнівська, 44-62; 
  • пров. Кохнівський, 3, 3А; 
  • пров. Межовий, 1-30; 
  • вул. Салганна, 4-65;
  • вул. Козацька, 83-134; 
  • пров. Делегатський, 3-20; 
  • вул. Спасо-Преображенська, 3-6

У зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8; 
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24; 
  • вул. Озерна, 3-13; 
  • туп. Озерний, 3/7-26/13; 
  • вул. Садківська, 15/20-30/15; 
  • пров. Садківський, 2-34А; 
  • туп. Садківський, 3/3-23; 
  • вул. Озерна;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-22; 
  • пров. Грузинський,11-27; 
  • вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10; 
  • вул. Космонавтів, 19/14-48/28; 
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56; 
  • вул. Ліщинова, 1А-46; 
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39; 
  • пров. Івана Паторжинського, 1-12; 1/9-24/35; 
  • вул.Софіївська, 39А-5.

У зв’язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Верхньодніпровська, 3-33; 
  • пров. Верхньодніпровський, 7; 
  • пров. Винахідників Бикових, 3-18; 
  • вул. Олександрійська, 1,3; 
  • вул. Івана Приходька, 112-135;
  • вул. Миколи Гоголя, 4/8; 
  • вул. Михайла Коцюбинського, 2-6; 
  • вул. Перемоги, 11-13Б.

У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР:

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52; 
  • вул. Олександра Білаша, 8-18.

За заявою користувача:

  • б-р Українського Відродження, 7-15; 
  • вул. Миколи Залудяка, 2А.

З 00:00 до 06:00

У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів на вулицях:

  • Антоненка-Давидовича,
  • Лікаря Бончука,
  • Володимира Вернадського,
  • Дніпрової Чайки,
  • Портовій,
  • Правобережній,
  • Республіканській,
  • Сонячній,
  • Східній,
  • Шістдесятників;
  • 2-й туп. Володимира Вернадського;
  • пров. Володимира Вернадського,
  • пров. Правобережний,
  • пров. Придніпровський.

У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні на вулицях:

  • Дніпровська,
  • Космічна,
  • Софії Русової,
  • Озерна,
  • Перекопська,
  • Садківська,
  • Правобережна;
  • туп. 1-й — 2-й Озерний,
  • туп. 2-й Перекопський,
  • туп.Садківський;
  • пров. Грушевий,
  • пров. Дачний, Кам'яногірський,
  • пров. Лютневий,
  • пров. Озерний,
  • пров. Перекопський,
  • пров. Садківський,
  • пров. Технічний,
  • пров. Січовий.

З 06.00 до 18.00

У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж буде відсутнє електропостачання на вулицях:

  • Академіка Герасимовича,
  • Василя Стуса,
  • Григорія Чуркіна,
  • Івана Миколайчука,
  • Космонавтів,
  • Лейтенанта Покладова,
  • Ліщинова,
  • Михайлівська,
  • Небесної Сотні,
  • Олександрійська,
  • Пилипа Орлика,
  • Софіївська,
  • Тіниста,
  • Чорноморська,
  • Чумацький Шлях;
  • пров. Вагонобудівний,
  • Василя Стуса,
  • пров. Гайдамацький,
  • пров. Грузинський,
  • пров. Космічний,
  • пров. Лікаря Самойловича,
  • пров. Михайлівський,
  • пров. Паторжинського,
  • пров. Пилипа Орлика;
  • туп. Самойлівський,
  • туп. 1-й і 2-й Гайдамацький.

З 08.00 до 18.00 за заявою користувача відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

  • квт. 278, 12-35.

З 08.00 до 16.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають у с. Мала Кохнівка.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії
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