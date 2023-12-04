«Жодна з громад за дозволом на встановлення ялинок та ілюмінацій до РВА не зверталася» — Олег Лєднік

Вчора, 18:29 Переглядів: 244

Перш ніж встановлювати ялинку, громади мають отримати дозвіл у РВА. Кременчук такий дозвіл не отримував. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Ялинки та ілюмінація мають бути не за бюджетні кошти. Ну і сама ілюмінація має працювати за гроші меценатів, альтернативні джерела живлення, наприклад генератори, — говорить Олег Лєднік про умови встановлення.

Журналісти поцікавилися, чи знають у РВА про джерела живлення ілюмінації у парку Бабаєва. Олег Лєднік зазначає, направлять доручення до поліції, аби перевірити джерела живлення ілюмінації.

— Сьогодні будемо давати доручення органам Національної поліції, щоб перевірити, хто та як підключав. Також запросимо представників обленерго, буде дана вказівка, щоб вони не погоджували підключення від джерел постачання електроенергії, за які сплачують з місцевого бюджету, — каже Олег Лєднік.

Нагадаємо, що 2 грудня у Кременчуці почали монтувати головну ялинку на площі Перемоги. Раніше, 16 листопада, міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету говорив, що у Кременчуці встановлять новорічну ялинку, якщо буде на це дозвіл Ради оборони області.