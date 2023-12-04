«Жодна з громад за дозволом на встановлення ялинок та ілюмінацій до РВА не зверталася» — Олег Лєднік

Перш ніж встановлювати ялинку, громади мають отримати дозвіл у РВА. Кременчук такий дозвіл не отримував. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Журналісти поцікавилися, чи знають у РВА про джерела живлення ілюмінації у парку Бабаєва. Олег Лєднік зазначає, направлять доручення до поліції, аби перевірити джерела живлення ілюмінації.
Нагадаємо, що 2 грудня у Кременчуці почали монтувати головну ялинку на площі Перемоги. Раніше, 16 листопада, міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету говорив, що у Кременчуці встановлять новорічну ялинку, якщо буде на це дозвіл Ради оборони області.
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