Збірна Полтавщини з волейболу перемогла чотири команди у другому турі Чемпіонату України

Збірна команда з волейболу від Полтавської області, учасниками якої є гравці Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В. Кисельова, під час другого туру чемпіонату України «Дитяча Ліга» перемогла чотири команди суперників та піднялася на перше місце у рейтинговій таблиці. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив тренер команди Євгеній Шаляпін.
Змагання проходили з 29 листопада до 3 грудня на Львівщині серед юнаків 2010 року народження.
Команда перемогла з однаковим рахунком 2:0 команди міст Києва, Гостомеля, Білої Церкви та збірної Житомирської області.
Далі збірну чекає третій етап змагань, який відбудеться у лютому 2024 року.
Нагадуємо, команда ДЮСШ імені В. Кисельова уже перемагала на Чемпіонаті України з волейболу. Тоді міський голова Віталій Малецький подарував гравцям нову форму.
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