Збірна Полтавщини з волейболу перемогла чотири команди у другому турі Чемпіонату України

Вчора, 18:02 Переглядів: 209

Майже всі гравці команди — спортсмени з Кременчука

Збірна команда з волейболу від Полтавської області, учасниками якої є гравці Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В. Кисельова, під час другого туру чемпіонату України «Дитяча Ліга» перемогла чотири команди суперників та піднялася на перше місце у рейтинговій таблиці. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив тренер команди Євгеній Шаляпін.

Змагання проходили з 29 листопада до 3 грудня на Львівщині серед юнаків 2010 року народження.

Команда перемогла з однаковим рахунком 2:0 команди міст Києва, Гостомеля, Білої Церкви та збірної Житомирської області.

— Після двох турів ми займаємо перше місце в турнірній таблиці, — говорить Євгеній Шаляпін.

Далі збірну чекає третій етап змагань, який відбудеться у лютому 2024 року.

Нагадуємо, команда ДЮСШ імені В. Кисельова уже перемагала на Чемпіонаті України з волейболу. Тоді міський голова Віталій Малецький подарував гравцям нову форму.