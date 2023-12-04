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Кременчук, Спорт

Збірна Полтавщини з волейболу перемогла чотири команди у другому турі Чемпіонату України

Вчора, 18:02 Переглядів: 209

 

Майже всі гравці команди — спортсмени з Кременчука

Збірна команда з волейболу від Полтавської області, учасниками якої є гравці Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В. Кисельова, під час другого туру чемпіонату України «Дитяча Ліга» перемогла чотири команди суперників та піднялася на перше місце у рейтинговій таблиці. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив тренер команди Євгеній Шаляпін.

Змагання проходили з 29 листопада до 3 грудня на Львівщині серед юнаків 2010 року народження.

 

Команда перемогла з однаковим рахунком 2:0 команди міст Києва, Гостомеля, Білої Церкви та збірної Житомирської області. 

— Після двох турів ми займаємо перше місце в турнірній таблиці, — говорить Євгеній Шаляпін.

 

Далі збірну чекає третій етап змагань, який відбудеться у лютому 2024 року. 

Нагадуємо, команда ДЮСШ імені В. Кисельова уже перемагала на Чемпіонаті України з волейболу. Тоді міський голова Віталій Малецький подарував гравцям нову форму.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Євгеній Шаляпін
Теги: Кременчук волейбол
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