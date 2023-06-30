Вихованці ДЮСШ ім. В.Кисельова, які перемогли на Чемпіонаті України з волейболу, отримали нагороди від мера

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 152

Юні спортсмени від міського голови Кременчука отримали нову форму

З 28 травня по 5 червня проходив Чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга». Команда ДЮСШ ім. Кисельова виборола 1-ше місце та стала чемпіонами України, обігравши команду з Вінниці. Сьогодні, 30 червня, перед початком сесії Кременчуцької міської ради, міський голова Віталій Малецький привітав юних чемпіонів та вручив дітям нову форму. Мер вручив директору ДЮСШ Станіславу Шаляпіну грамоту. Під час нагородження волейбольна команда попросила привезти пісок у спортшколу – міський голова пообіцяв, що виконає їх прохання. Юні волейболісти Кременчука стали володарями кубку «Дитяча Ліга»

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