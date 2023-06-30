Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Вихованці ДЮСШ ім. В.Кисельова, які перемогли на Чемпіонаті України з волейболу, отримали нагороди від мера

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 152

 

Юні спортсмени від міського голови Кременчука отримали нову форму

З 28 травня по 5 червня проходив Чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга». Команда ДЮСШ ім. Кисельова виборола 1-ше місце та стала чемпіонами України, обігравши команду з Вінниці.

Сьогодні, 30 червня, перед початком сесії Кременчуцької міської ради, міський голова Віталій Малецький привітав юних чемпіонів та вручив дітям нову форму. Мер вручив директору ДЮСШ Станіславу Шаляпіну грамоту. Під час нагородження волейбольна команда попросила привезти пісок у спортшколу – міський голова пообіцяв, що виконає їх прохання.

Юні волейболісти Кременчука стали володарями кубку «Дитяча Ліга»

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДЮСШ-1 чемпіонат України волейбол діти нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх