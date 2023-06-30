Водна поліція оштрафувала 5 порушників навігації на Сулі та на Дніпрі в межах Кременчука

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З початку дії воєнного стану водною поліцією до адміністративної відповідальності за статтею 117 КУпАП притягнуто 97 порушників

Протягом тижня водні поліцейські під час патрулювання Сулинського заказника та акваторії річки Дніпро, в межах міста Кременчук, виявили 5 порушників правил навігації на воді.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини за інформацією сектору поліцейської діяльності на воді ГУНП Полтавщини.

- Під час патрулювання Сулинського заказника та акваторії річки Дніпро поліцейські виявили п’ятьох водіїв маломірних суден, які порушили правила навігації. На порушників складено постанову за статтею 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загалом, з початку дії воєнного стану водною поліцією складено 97 адміністративних матеріалів за статтею 117 КУпАП, - зазначив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції Дмитро Кисличенко.

Водна поліція нагадує, що згідно розпорядження Полтавської ОВА №329 від 30.05.2023 року, на період дії воєнного стану встановлена заборона навігації для маломірних (малих) суден на водоймищах Полтавської області. Виняток становлять судна підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, та спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, Національної поліції України, ЗСУ та інших органів державної влади.

Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.



