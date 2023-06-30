Кременчуцька міська рада надала згоду на прийняття гуртожитку «АвтоКрАЗу» до комунальної власності

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На черговому засіданні ХХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася сьогодня, 30 червня, депутати надали згоду на безоплатне прийняття гуртожитку по вулиці Вадима Пугачова,14-А з приватної власності ПрАТ «АвтоКрАЗ» до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади.

Як зазначається у рішення, це зроблено «з метою захисту конституційних прав мешканців гуртожитку щодо реалізації їх права на приватизацію житла, забезпечення гідних умов проживання». Підставою для ухвалення рішення стали висновки колегії суддів Верховного Суду по справі №910/ 7918/20 від 19.10.2021 року щодо неможливості включення до ліквідаційної маси банкрута об'єкта житлового фонду – гуртожитку та обов’язку передати його до комунальної власності територіальної громади.

Варто зазначити, що впродовж останніх років мешканці гуртожитку на вулиці Вадима Пугачова,14-А були занепокоєні тим, що могли будь-якої хвилини залишитися без світла, води та тепла і, навіть, без житла. Адже, проживаючи у гуртожитку багато років, вони не могли на законних підставах оформити право власності на квартири та кімнати.

У 2017 році цей гуртожиток, як власність ПрАТ «АвтоКрАЗу», вже був виставлений на продаж для задоволення вимог стягувачів боргів по виконавчому провадженню проти власника. Тоді захистити права мешканців гуртожитку вдалося у судовому порядку.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення, складеної директором юридичного департаменту Кременчуцької міської ради Валерієм Мирошніченко, законодавство України передбачає окремий алгоритм дій задля збереження прав мешканців гуртожитку та регламентує механізм реалізації права на приватизацію житла, яке вони займають.

Зокрема, у разі банкрутства та ліквідації підприємства-банкрота, воно зобов'язане передати територіальній громаді об’єкти житлового фонду, у тому числі гуртожитки. А орган місцевого самоврядування приймає такі об’єкти «без додаткових умов та у порядку, встановленому законом».

Отже, перший крок для передачі гуртожитку по вулиці Вадима Пугачова,14-А до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади зроблений. Тепер «м’яч» на боці власника гуртожитку - ПрАТ «АвтоКрАЗу».

Нагадаємо, що восени 2019 року мешканці цього гуртожитку ледь не замерзли через початок процесу банкрутства ПрАТ «АвтоКрАЗ». Тоді адміністрація підприємства заявила, що не передасть гуртожиток у комунальну власність та запропонувала мешканцям виселятися, якщо їх не влаштовують умови договорів з підприємством.