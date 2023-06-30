Ціни на АЗС Полтавщини підняли ще дві мережі: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 30 червня

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 343

У п'ятницю, 30 червня, ціни на заправках Кременчука та Полтавщини зростають другий день поспіль. Якщо вчора подорожчали усі види автомобільного пального на заправках однієї мережі - U.GO, то сьогодні ціни підняли на мережах АЗС ще двох операторів ринку. На заправках Motto ціни на дизельне пальне зросли на 50 копійок, а на бензин А-95 - на 40 копійок за літр. На АЗС мережі БРСМ-Нафта бензин А-95 та дизель подорожчали на 50 копійок за літр. Інші оператори ринку ціни на пальне поки не підвищували. Проте, це ненадовго.

Нагадаємо, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 30.06.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 46,57 +0,07 +0,154% Бензин А-95 44,71 +0,05 +0,112% Бензин А-92 42,30 0,00 0% Дизельне пальне 43,16 +0,11 +0,258% Газ автомобільний 22,27 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 30.06.2023 р.