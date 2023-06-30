Ціни на АЗС Полтавщини підняли ще дві мережі: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 30 червня

У п'ятницю, 30 червня, ціни на заправках Кременчука та Полтавщини зростають другий день поспіль. Якщо вчора подорожчали усі види автомобільного пального на заправках однієї мережі - U.GO, то сьогодні ціни підняли на мережах АЗС ще двох операторів ринку. На заправках Motto ціни на дизельне пальне зросли на 50 копійок, а на бензин А-95 - на 40 копійок за літр. На АЗС мережі БРСМ-Нафта бензин А-95 та дизель подорожчали на 50 копійок за літр. Інші оператори ринку ціни на пальне поки не підвищували. Проте, це ненадовго.
Нагадаємо, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
46,57
|+0,07
|+0,154%
|
Бензин А-95
|
44,71
|
+0,05
|+0,112%
|
Бензин А-92
|
42,30
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
43,16
|+0,11
|+0,258%
|
Газ автомобільний
|
22,27
|0,00
|0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
46,99
|
44,99
|
42,99
|
42,99
|
22,49
|
Motto
|
|
42,18
|
|
41,98
|
21,98
|
U.GO
|
47,55
|
44,55
|
41,55
|
43,55
|
21,55
|
WOG
|
49,99
|
46,99
|
|
44,99
|
23,48
|
Авіас
|
46,50
|
46,00
|
45,00
|
46,00
|
21,99
|
Автотранс
|
44,98
|
42,98
|
42,98
|
22,48
|
БРСМ-Нафта
|
41,99
|
|
|
40,99
|
21,49
|
ОККО
|
49,99
|
46,99
|
|
44,99
|
23,49
|
Укрнафта
|
42,99
|
40,99
|
38,99
|
39,99
|
21,45
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