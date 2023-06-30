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На знесення дерев на міських кладовищах та у парку Кременчука виділили майже 125 тисяч гривень

Сьогодні, 15:58 Переглядів: 91

 

Відповідні рішення виконкому затвердила Кременчуцька міська рада

Департаменту житлово-комунального господарства на видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на міських кладовищах зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділено 99 990 гривень.

Таке рішення виконавчого комітету депутати Кременчуцької міської ради затвердили на позачерговій сесії, яка відбулася 30 червня.

Ці кошти призначені для КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» на оплату робіт по знесенню дерев.

Іншим рішенням міськвиконкому, яке також затвердили на цій сесії, Управлінню культури і туризму зі Стабілізаційного фонду виділено 25 000 гривень. Ці кошти призначені для КЗКВ «Міський сад» на проведення робіт з видалення сухостійних та аварійних дерев на території парку.

Нагадаємо, згідно нещодавно оновленої редакції «Програми утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «СКРП»  на 2022-2024 роки» на старих кладовищах Кременчука знесуть 567 дерев. Це стало наслідком того, що 13 квітня 2023 року під час пленарного засідання сесії депутати одноголосно підтримали запит депутата Богдана Лазоренка (фракція «Європейська Солідарність») щодо необхідності термінового обстеження та видалення аварійних та фаутних зелених насаджень на території міських кладовищ. У своєму запиті депутат Лазоренко виклав численні скарги мешканців Кременчука, що стосувалися жахливого стану закритих кладовищ через велику кількість аварійних дерев.

На Крюківському та Ревівському кладовищах знесуть 567 дерев
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія виконком дерева аварійні дерева
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