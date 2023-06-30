Лікарням Кременчука надмірно нарахували більше 9 млн гривень за тепло, – міська влада

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Розмір надмірно нарахованих сум за спожите тепло в опалювальний період 2022/2023 року закладами охорони здоров’я Кременчука за тарифами ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» склав 9,08 млн гривень. Про це стало відомо з рішення про звернення міськради до Офісу Генпрокурора, Бюро економічної безпеки та МВС щодо вчинення кримінального правопорушення, яке депутати прийняли на сесії 30 червня.

Так, суми переплат, за підрахунками мерії, за цей період склали:

Кременчуцька міська дитяча лікарня - 336,8 тис. гривень

ЦПМСД №3 - 315,2 тис. гривень

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» - 2.77 млн гривень

Лікарня «Придніпровська» - 1.6 млн гривень

ЦПМСД №1 - 890,9 тис. гривень

Перша міська лікарня ім. Богаєвського - 2.62 млн гривень

Дитяча стоматполіклініка - 137.7 ти. гривень

Кременчуцький перинатальний центр - 348,3 тис. гривень

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Під час сесії депутат міськради Валерій Мирошниченко (фракція «Слуга народу») та директор юридичного департаменту виконкому вкотре наголосив, що ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» одноосібно визначило тариф, який не розраховувався для Кременчука. А для комунальних підприємств міста, зокрема, медичних закладів, застосували тарифи як для юридичних осіб.

– Тривала переписка з полтавським підприємством результату не дала, – зазначив Валерій Мирошниченко.

«Враховуючи викладене, прохаємо внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідне повідомлення про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» за фактом незаконного застосування тарифу на постачання теплової енергії та постачання гарячої води для споживачів міста Кременчука, що спричинило збитки в особливо великому розмірі з попередньою кваліфікацією за ст. 356, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України та притягнути винних до кримінальної відповідальності », – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, на минулій сесії міської ради депутати до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та Полтавської обласної ради щодо встановлення та застосування «Полтаватеплоенерго» тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для споживачів міста Кременчука.





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