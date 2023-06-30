Лікарням Кременчука надмірно нарахували більше 9 млн гривень за тепло, – міська влада

Міська рада звернулася до Офісу Генпрокурора, Бюро економічної безпеки та МВС щодо вчинення кримінального правопорушення
Розмір надмірно нарахованих сум за спожите тепло в опалювальний період 2022/2023 року закладами охорони здоров’я Кременчука за тарифами ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» склав 9,08 млн гривень. Про це стало відомо з рішення про звернення міськради до Офісу Генпрокурора, Бюро економічної безпеки та МВС щодо вчинення кримінального правопорушення, яке депутати прийняли на сесії 30 червня.
Так, суми переплат, за підрахунками мерії, за цей період склали:
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Під час сесії депутат міськради Валерій Мирошниченко (фракція «Слуга народу») та директор юридичного департаменту виконкому вкотре наголосив, що ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» одноосібно визначило тариф, який не розраховувався для Кременчука. А для комунальних підприємств міста, зокрема, медичних закладів, застосували тарифи як для юридичних осіб.
Нагадаємо, на минулій сесії міської ради депутати до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та Полтавської обласної ради щодо встановлення та застосування «Полтаватеплоенерго» тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для споживачів міста Кременчука.
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