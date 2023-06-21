Голова Полтавської облради не бачить підстав для перегляду тарифу на опалення в Кременчуці

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 335 Коментарів: 1

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький сьогодні, 21 червня, під час онлайн-брифінгу, відповів на питання щодо вирішення «тарифного скандалу» у Кременчуці.

Він заявив, що обласна рада вже двічі розглядала тарифне питання, але ніяке рішення прийняте не було і тарифи залишаються без змін.

— У нас з цього питання працює робоча група. Є рекомендації — вони зрозумілі. В них нічого на сьогодні не змінилося. Рекомендації для Кременчуцької міської ради — ви визначаєте постачальника тепла і компенсуєте йому різницю в тарифі коштом місцевого бюджету. У «Полтаватеплоенерго» єдиний тариф на всю область і тут немає нічого нового, — пояснив Олександр Біленький.

Нагадаємо, 16 червня, на позачерговій XX сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про звернення до «Полтаватеплоенерго» та Полтавської обласної ради щодо встановлення та застосування «Полтаватеплоенерго» тарифів на теплову енергію для споживачів міста Кременчука. У зверненні депутати вимагали від Полтавської обласної ради прийняти рішення відповідно до вимог Закону № 2479 про: