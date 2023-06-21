Голова Полтавської облради не бачить підстав для перегляду тарифу на опалення в Кременчуці

У «Полтаватеплоенерго» єдиний тариф на всю область
Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький сьогодні, 21 червня, під час онлайн-брифінгу, відповів на питання щодо вирішення «тарифного скандалу» у Кременчуці.
Він заявив, що обласна рада вже двічі розглядала тарифне питання, але ніяке рішення прийняте не було і тарифи залишаються без змін.
— У нас з цього питання працює робоча група. Є рекомендації — вони зрозумілі. В них нічого на сьогодні не змінилося. Рекомендації для Кременчуцької міської ради — ви визначаєте постачальника тепла і компенсуєте йому різницю в тарифі коштом місцевого бюджету. У «Полтаватеплоенерго» єдиний тариф на всю область і тут немає нічого нового, — пояснив Олександр Біленький.
Нагадаємо, 16 червня, на позачерговій XX сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про звернення до «Полтаватеплоенерго» та Полтавської обласної ради щодо встановлення та застосування «Полтаватеплоенерго» тарифів на теплову енергію для споживачів міста Кременчука. У зверненні депутати вимагали від Полтавської обласної ради прийняти рішення відповідно до вимог Закону № 2479 про:
- встановлення ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» тарифів (одноставкових) на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для всіх категорій своїх споживачів у м. Кременчуці;
- застосування ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» для всіх категорій своїх споживачів у м. Кременчуці тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води протягом дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, розмір яких не перевищує рівень тарифів, що застосовувалися до цих споживачів станом на 24 лютого 2022 року.
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