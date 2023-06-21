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На реконструкцію військового ліцею у Градизьку потрібно 200 млн грн – Полтавщина чекає допомоги від держави

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 178

 

Найближчого часу військовий ліцей у Градизьку не відкриється

Реконструкція будівель, у яких планується розмістити обласний військовий ліцей у Градизьку не проводиться. Чому та коли військовий ліцей розпочне свою роботу журналісти під час онлайн-брифінгу запитали у голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького.

За його словами, обласна рада чекає на допомогу від держави.

— Ми очікуємо, що держава підставить своє «плече». На реконструкцію та ремонт будівель військового ліцею у Градизьку потрібно 200 млн грн. В обласному бюджеті таких коштів немає. Очікуємо на допомогу держави. Цими питання займається обласна військова адміністрація, — пояснив Олександр Біленький.

Раніше ми писали, що Полтавщина має отримати понад 750 млн грн на відновлення та реконструкцію лікарень, садочків та шкіл. Загалом в межах Програми з відновлення України протягом 2023-2024 років в області планується реалізувати 11 проєктів.

Мова йде про реконструкцію кількох корпусів обласної клінічної лікарні, обласного кардіоцентру, будівель Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубноговійськового ліцею в Градизьку, Божківського НВК у Новоселівській громаді, ліцеїв у Пирятині й Терешках, Лохвицької міської лікарні, Степненського дитсадка в Коломацькій громаді, будівництво ДНЗ у Лубнах для дітей із проблемами опорно-рухового апарату та вадами мовлення.

Планується реконструкція будівель Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного та військового ліцею в Градизьку
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська обласна рада військовий ліцей Градизьк реконструкція
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