На реконструкцію військового ліцею у Градизьку потрібно 200 млн грн – Полтавщина чекає допомоги від держави

Реконструкція будівель, у яких планується розмістити обласний військовий ліцей у Градизьку не проводиться. Чому та коли військовий ліцей розпочне свою роботу журналісти під час онлайн-брифінгу запитали у голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького.
За його словами, обласна рада чекає на допомогу від держави.
Раніше ми писали, що Полтавщина має отримати понад 750 млн грн на відновлення та реконструкцію лікарень, садочків та шкіл. Загалом в межах Програми з відновлення України протягом 2023-2024 років в області планується реалізувати 11 проєктів.
Мова йде про реконструкцію кількох корпусів обласної клінічної лікарні, обласного кардіоцентру, будівель Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного, військового ліцею в Градизьку, Божківського НВК у Новоселівській громаді, ліцеїв у Пирятині й Терешках, Лохвицької міської лікарні, Степненського дитсадка в Коломацькій громаді, будівництво ДНЗ у Лубнах для дітей із проблемами опорно-рухового апарату та вадами мовлення.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.