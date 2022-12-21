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Кременчук, Полтавщина

Планується реконструкція будівель Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного та військового ліцею в Градизьку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 46

 

Всього в області реалізують 11 проєктів з реконструкції на 750 млн грн

Полтавщина отримає понад 750 млн грн на відновлення та реконструкцію лікарень, садочків і шкіл.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

11 проєктів буде реалізовано в області в межах Програми з відновлення України протягом 2023-2024 років.

Мова йде про реконструкцію кількох корпусів обласної клінічної лікарні, обласного кардіоцентру, будівель Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного, військового ліцею в Градизьку, Божківського НВК у Новоселівській громаді, ліцеїв у Пирятині й Терешках, Лохвицької міської лікарні, Степненського дитсадка в Коломацькій громаді, будівництво ДНЗ у Лубнах для дітей із проблемами опорно-рухового апарату та вадами мовлення.

Зустрілися з делегацією ПРООН в Україні й обговорили нашу майбутню роботу, — розповів Дмитро Лунін.

 

Раніше ми писали, що у ЦПМСД №1 Кременчука відремонтують санвузли та каналізацію у підвалі.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: спортивний ліцей військовий ліцей відновлення реконструкція Полтавська ОВА
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