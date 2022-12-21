Планується реконструкція будівель Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного та військового ліцею в Градизьку

Полтавщина отримає понад 750 млн грн на відновлення та реконструкцію лікарень, садочків і шкіл.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
11 проєктів буде реалізовано в області в межах Програми з відновлення України протягом 2023-2024 років.
Мова йде про реконструкцію кількох корпусів обласної клінічної лікарні, обласного кардіоцентру, будівель Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного, військового ліцею в Градизьку, Божківського НВК у Новоселівській громаді, ліцеїв у Пирятині й Терешках, Лохвицької міської лікарні, Степненського дитсадка в Коломацькій громаді, будівництво ДНЗ у Лубнах для дітей із проблемами опорно-рухового апарату та вадами мовлення.
Раніше ми писали, що у ЦПМСД №1 Кременчука відремонтують санвузли та каналізацію у підвалі.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер