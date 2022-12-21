Probass ∆ Hardi та ЮЮ випустили кліп на пісню «Палає»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 100

Режисером став Антон Пожидаєв, який зняв відео на нову версію хіта дуету «Доброго вечора ми з України» за участі оркестру НАОНІ

Електронний дует Probass ∆ Hardi випустив кліп на пісню «Палає» зі співачкою Юлією Юріною (ЮЮ). У ньому розповідається про повернення українських військових додому та про те що, «росіяни палатимуть вічність».

Нещодавно відбулася премʼєра кліпу «Палає». Режисером став Антон Пожидаєв, який зняв відео на нову версію хіта дуету «Доброго вечора ми з України» за участі оркестру НАОНІ.

— Ми відзняли, та презентували спільний трек з ЮЮ — Палає. Якщо чесно, мені дуже подобається, тому хочу поділитися з Вами як все відбувалося, — розповів Артем Ткаченко.