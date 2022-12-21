Сьогодні, 21 грудня, сталася ДТП – на вулиці Старшого лейтенанта Кагала (поблизу залізничного вокзалу) зіткнулися вантажівка ГАЗ та легковик Volkswagen. Як сповістила патрульна поліція, люди не постраждали.
На даній ділянці дороги частково ускладнений рух – «стоїть» одна смуга.
На місці працюють патрульні. Обіцяють повідомити деталі згодом.
Додано:
Водій автомобіля ГАЗ 3307 не вибрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Jetta, який рухався попереду.
Авто отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер