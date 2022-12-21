Біля залізничного вокзалу через ДТП ускладнений рух (додано)

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 294

Сьогодні, 21 грудня, сталася ДТП – на вулиці Старшого лейтенанта Кагала (поблизу залізничного вокзалу) зіткнулися вантажівка ГАЗ та легковик Volkswagen. Як сповістила патрульна поліція, люди не постраждали.

На даній ділянці дороги частково ускладнений рух – «стоїть» одна смуга.

На місці працюють патрульні. Обіцяють повідомити деталі згодом.

Додано:

Водій автомобіля ГАЗ 3307 не вибрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Jetta, який рухався попереду.

Авто отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.