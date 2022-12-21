На Полтавщині поліція викрила жителя Кременчука у незаконному зберіганні наркотиків

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 121

Незаконну діяльність 46-річного мешканця Кременчука викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавської області спільно зі слідчими Кременчуцького райуправління поліції. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта слідчі вилучили близько 1,3 кг наркотичних засобів. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на УБН в Полтавській області ДБН НП України.

Як повідомив начальник регіонального управління боротьби з наркозлочинністю Ігор Поліщук, під час слідчих дій правоохоронці виявили висушені нарковмісні рослини, а також скляні банки та іншу тару з подрібненим канабісом. Загальна вага вилучених наркотичних засобів становить понад 1,3 кілограма. Речові докази спрямовані на судову експертизу.

— На даний час триває комплекс необхідних оперативно-слідчих дій для вивчення обставин вчиненого правопорушення, дослідження доказової бази для ухвалення процесуальних рішень. Також вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу, — зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Слідчим підрозділом Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 34 до 85 тисяч грн штрафу або позбавлення волі на строк до 3-х років.

Поліція нагадує, що повідомити правоохоронців про наркозакладників, канали, чати та сайти, які використовують наркоділки, можна через чат-бот у Телеграм: @Police102Poltava (https://t.me/Police102Poltava_bot ).