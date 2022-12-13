У ЦПМСД №1 Кременчука відремонтують санвузли та каналізацію у підвалі

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 163

Зі стабфонду громади виділили 196 тис. гривень

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1 (ЦПМСД №1) по вул. Івана Мазепи, 26 проведуть капітальний ремонт санвузлів та каналізації підвального приміщення (сховища). На ці цілі зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 196 тисяч гривень. Рішення виконкому на сесії 9 грудня затвердили депутати міської ради. Кременчуцька поліклініка у Крюкові замінила віконні блоки на 100 тисяч гривень





Автор: Олеся Данилова

Поділитись новиною



