У ЦПМСД №1 Кременчука відремонтують санвузли та каналізацію у підвалі

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1 (ЦПМСД №1) по вул. Івана Мазепи, 26 проведуть капітальний ремонт санвузлів та каналізації підвального приміщення (сховища).
На ці цілі зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 196 тисяч гривень. Рішення виконкому на сесії 9 грудня затвердили депутати міської ради.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер