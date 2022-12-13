На трасі Полтава-Кременчук уже сталося кілька ДТП (доповнено)

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 1 003

Водіїв просять бути обачнішими на слизькій дорозі

На трасі Полтава-Кременчук уже сталося кілька ДТП. Як повідомили у пресслужбі поліції, ділянка дороги дуже слизька.

У першій аварії авто виїхало за межі проїжджої частини, а в другій — зіткнулись кілька вантажівок. Обидві пригоди без потерпілих.

На місці працює патрульна поліція.

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На даний час через ліквідацію ДТП на трасі Полтава-Кременчук тимчасово призупинили рух – будуть діставати вантажівку за допомогою спецтехніки.