На трасі Полтава-Кременчук уже сталося кілька ДТП. Як повідомили у пресслужбі поліції, ділянка дороги дуже слизька.
У першій аварії авто виїхало за межі проїжджої частини, а в другій — зіткнулись кілька вантажівок. Обидві пригоди без потерпілих.
На місці працює патрульна поліція.
Доповнено:
На даний час через ліквідацію ДТП на трасі Полтава-Кременчук тимчасово призупинили рух – будуть діставати вантажівку за допомогою спецтехніки.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер