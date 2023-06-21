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У Кременчуці відбудеться футбольний турнір «Kremin Cup» пам’яті загиблого воїна Миколи Жидкова

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 140

 

Змагання відбудуться на стадіоні «Кремінь-Арена» ім Олега Бабаєва

23 червня у Кременчуці стартує турнір з футболу серед юнаків 2010 року народження «Kremin Cup» присвячений пам’яті загиблого на війні вихованця дитячо-юнацької школи МФК «Кремінь» Миколи Жидкова. Змагання відбудуться на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва з 23 до 25 червня.

На війні загинув вихованець футбольного клубу «Кремінь» Микола Жидков
Учать у змаганнях візьмуть 6 команд: «Кремінь» Кременчук, КДЮСШ-2 Кропивницький, «УФК-Кривбас» Дніпро, «Металург» Запоріжжя, «Гірник-Спорт» Горішні Плавні, «Металіст» Харків.

Розклад ігор 

23 червня

І тур

10.00 Кремінь - Металіст

11.00 КДЮСШ-2 – Гірник-Спорт

12.00 УФК-Кривбас – Металург

ІІ тур

16.30 Кремінь – КДЮСШ-2

17.30 Гірник-Спорт – УФК-Кривбас

18.30 Металіст – Металург

24 червня

ІІІ тур

10.00 Металург – Гірник-Спорт

11.00 КДЮСШ-2 – Металіст

12.00 УФК-Кривбас – Кремінь

IV тур

16.30 Металіст – Гірник-Спорт

17.30 Кремінь – Металург

18.30 КДЮСШ-2 – УФК-Кривбас

25 червня

V тур

10.00 Гірник-Спорт – Кремінь

11.00 Металург – КДЮСШ-2

12.00 УФК-Кривбас – Металіст

13.30 – почесне нагородження та закриття турніру

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь воїни світла
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