У Кременчуці відбудеться футбольний турнір «Kremin Cup» пам’яті загиблого воїна Миколи Жидкова

23 червня у Кременчуці стартує турнір з футболу серед юнаків 2010 року народження «Kremin Cup» присвячений пам’яті загиблого на війні вихованця дитячо-юнацької школи МФК «Кремінь» Миколи Жидкова. Змагання відбудуться на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва з 23 до 25 червня.
І тур
10.00 Кремінь - Металіст
11.00 КДЮСШ-2 – Гірник-Спорт
12.00 УФК-Кривбас – Металург
ІІ тур
16.30 Кремінь – КДЮСШ-2
17.30 Гірник-Спорт – УФК-Кривбас
18.30 Металіст – Металург
24 червня
ІІІ тур
10.00 Металург – Гірник-Спорт
11.00 КДЮСШ-2 – Металіст
12.00 УФК-Кривбас – Кремінь
IV тур
16.30 Металіст – Гірник-Спорт
17.30 Кремінь – Металург
18.30 КДЮСШ-2 – УФК-Кривбас
25 червня
V тур
10.00 Гірник-Спорт – Кремінь
11.00 Металург – КДЮСШ-2
12.00 УФК-Кривбас – Металіст
13.30 – почесне нагородження та закриття турніру
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