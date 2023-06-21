У Кременчуці відбудеться футбольний турнір «Kremin Cup» пам’яті загиблого воїна Миколи Жидкова

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23 червня у Кременчуці стартує турнір з футболу серед юнаків 2010 року народження «Kremin Cup» присвячений пам’яті загиблого на війні вихованця дитячо-юнацької школи МФК «Кремінь» Миколи Жидкова. Змагання відбудуться на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва з 23 до 25 червня.

Учать у змаганнях візьмуть 6 команд: «Кремінь» Кременчук, КДЮСШ-2 Кропивницький, «УФК-Кривбас» Дніпро, «Металург» Запоріжжя, «Гірник-Спорт» Горішні Плавні, «Металіст» Харків.

Розклад ігор

23 червня