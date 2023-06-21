У Кременчуці планують відкрити дитсадок на цілий день з гарячим харчуванням

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 143

На початку липня у Кременчуці планують відкрити дитячий садок № 28, що у провулку Поштовому, 4, на цілий день з гарячим харчуванням. Цю інформацію підтвердили ТЪ перший заступник директора департаменту освіти з питань фінансово-господарської діяльності Світлана Михайленко та директорка закладу дошкільної освіти Олена Розумовська. Тобто батькам не треба буде забирати дитину на обід з дитячого садка, як це слід робити зараз у тих закладах, які працюють у нашому місті.

У дитсадку № 28 завершуються роботи з облаштування систем пожежної сигналізації та сповіщення. Станом на 16 червня стан виконання робіт складав 95%. Зараз дитсадок працює на базі ліцею № 4 «Кремінь», у якому є укриття. Але після встановлення пожежної сигналізації заклад зможе приймати дітей у своїх стінах, а під час повітряної тривоги вихованців водитимуть в укриття того ж ліцею № 4.

За словами Світлани Михайленко, протягом тижня опитають батьків, щоб з’ясувати, яка кількість дітей ходитиме у дитсадок, які групи потрібно буде сформувати.

— Сьогодні був підрядник з встановлення пожежної сигналізації, то сказали, що вони вже на останній стадії, завершують ці роботи. Тоді ще цю систему треба буде підключити до основної. Тоді прийде огляне (представник — ред.) ДСНС, Держпродспоживслужби, бо це буде повний день, і тоді будемо працювати, — каже вона.

Інженер-технолог департаменту освіти наразі розробляє меню харчування. Цілком можливо, що це буде триразове харчування, точна інформація стане відома пізніше.