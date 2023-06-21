Слуга народу – Полтавщина
Де в Кременчуці безкоштовно зробити КТ
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Освіта

У Кременчуці планують відкрити дитсадок на цілий день з гарячим харчуванням

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 143

 

Протягом тижня опитають батьків, щоб з'ясувати, яка кількість дітей ходитиме у дитсадок

На початку липня у Кременчуці планують відкрити дитячий садок № 28, що у провулку Поштовому, 4, на цілий день з гарячим харчуванням. Цю інформацію підтвердили ТЪ перший заступник директора департаменту освіти з питань фінансово-господарської діяльності Світлана Михайленко та директорка закладу дошкільної освіти Олена Розумовська. Тобто батькам не треба буде забирати дитину на обід з дитячого садка, як це слід робити зараз у тих закладах, які працюють у нашому місті.

У Кременчуці батьки зможуть залишати дітей у дитсадках на цілий день, але за певних умов

У дитсадку № 28 завершуються роботи з облаштування систем пожежної сигналізації та сповіщення. Станом на 16 червня стан виконання робіт складав 95%. Зараз дитсадок працює на базі ліцею № 4 «Кремінь», у якому є укриття. Але після встановлення пожежної сигналізації заклад зможе приймати дітей у своїх стінах, а під час повітряної тривоги вихованців водитимуть в укриття того ж ліцею № 4.

За словами Світлани Михайленко, протягом тижня опитають батьків, щоб з’ясувати, яка кількість дітей ходитиме у дитсадок, які групи потрібно буде сформувати.

— Сьогодні був підрядник з встановлення пожежної сигналізації, то сказали, що вони вже на останній стадії, завершують ці роботи. Тоді ще цю систему треба буде підключити до основної. Тоді прийде огляне (представник — ред.) ДСНС, Держпродспоживслужби, бо це буде повний день, і тоді будемо працювати, — каже вона.

Інженер-технолог департаменту освіти наразі розробляє меню харчування. Цілком можливо, що це буде триразове харчування, точна інформація стане відома пізніше.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vikna.tv
Теги: дитсадок харчування укриття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх