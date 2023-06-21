У Кременчуці планують відкрити дитсадок на цілий день з гарячим харчуванням

На початку липня у Кременчуці планують відкрити дитячий садок № 28, що у провулку Поштовому, 4, на цілий день з гарячим харчуванням. Цю інформацію підтвердили ТЪ перший заступник директора департаменту освіти з питань фінансово-господарської діяльності Світлана Михайленко та директорка закладу дошкільної освіти Олена Розумовська. Тобто батькам не треба буде забирати дитину на обід з дитячого садка, як це слід робити зараз у тих закладах, які працюють у нашому місті.
У дитсадку № 28 завершуються роботи з облаштування систем пожежної сигналізації та сповіщення. Станом на 16 червня стан виконання робіт складав 95%. Зараз дитсадок працює на базі ліцею № 4 «Кремінь», у якому є укриття. Але після встановлення пожежної сигналізації заклад зможе приймати дітей у своїх стінах, а під час повітряної тривоги вихованців водитимуть в укриття того ж ліцею № 4.
За словами Світлани Михайленко, протягом тижня опитають батьків, щоб з’ясувати, яка кількість дітей ходитиме у дитсадок, які групи потрібно буде сформувати.
Інженер-технолог департаменту освіти наразі розробляє меню харчування. Цілком можливо, що це буде триразове харчування, точна інформація стане відома пізніше.
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